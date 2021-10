Diputadas presentaron proyecto de ley para penalizar el retiro no consentido del condón

Las diputadas frenteamplistas Maite Orsini (Revolución Democrática), Gael Yeomans (Convergencia Social) y Camila Rojas (Comunes) presentaron un proyecto de ley que busca sancionar penalmente el retiro del condón sin consentimiento, a fin de castigar con penas entre 61 y 540 días a quienes lo hagan.

Esta práctica es conocida como stealthing y actualmente está penalizada en España, Suiza, Alemania y el estado de California, en Estados Unidos.

“Razones (para penalizar esto) hay varias, como la posibilidad de transmitir enfermedades de transmisión sexual o dañar sicológicamente a alguien, pero en mi opinión la más importante es la protección del consentimiento. No es no y cuando se dice si, se dice bajo ciertas condiciones. No está bien que hombres presionen para quitarse el condón y menos aún que lo hagan sin consentimiento o a escondidas”, explicó la diputada Orsini.

En California, el estado estadounidense antes mencionado, la consideración penal de este delito entró en vigencia este mes, luego de cuatro años de tramitación. Cristina García, una de las promotoras del proyecto, señaló a EFE: ” Tardamos tanto porque al principio queríamos incluirlo en el código penal, pero al final cedimos a diferentes opiniones y optamos por tipificarlo como un delito civil”.

Stealthing – or removing a condom without consent – is not only immoral, but now it is illegal in California. I hope other state legislatures across the country begin to follow suit. 1 state down, 49 to go.

— Cristina Garcia (@AsmGarcia) October 11, 2021