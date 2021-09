Diputada Camila Rojas detalló ley sobre acoso, violencia y discriminación de género en la educación superior

En un nuevo episodio de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la diputada Camila Rojas en relación a la ley sobre acoso, violencia y discriminación de género en la educación superior.

El miércoles se publicó en el Diario Oficial esta normativa que establece una serie de regulaciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos casos.

“Lo que se busca es un ambiente seguro y libre de acoso sexual, violencia y discriminación de género para todas y todos los miembros de las comunidades de educación superior”, subrayó Rojas.

Cabe mencionar que dentro de estas consideraciones entran tanto los estudiantes como los trabajadores de un establecimiento.

En esta ley publicada se establece específicamente qué es el acoso sexual y de esta manera “hacer explícito a qué nos referimos con esta conducta”.

A raíz de esto, se “mandata a las instituciones de educación superior a contar con una política integral contra estas prácticas. Tienen que tener acciones de prevención y de información (…) también de sanción como tal, además de capacitación y formación de toda la comunidad educativa”.

“Algo que motivó es que durante el 2018 las estudiantes e movilizaron específicamente contra estas situaciones de acoso y discriminación de género. Es un proyecto que es motivado por la Red de Investigadoras“, explicó la diputada.

Bajo este marco, ya hay varias universidades que tienen un departamento de género, avanzando en protocolos desde hace un tiempo atrás.

¿Qué se define como acoso sexual según la ley de acoso y en la educación superior?

Según el articulo 2 de esta nueva normativa se define como acoso sexual como: “Cualquier acción o conducta en cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe…”

“El llamado a las instituciones de educación superior es a que estas normativas que van a tener que construir, contemplen mecanismos y canales de denuncias efectivos“, destacó la diputada Camila Rojas.

Además, se hace hincapié en que una vez que los hechos se investiguen exista sanción, para no permitir la impunidad ante estas situaciones.

Cabe mencionar que la mayoría de las demandas en los últimos años involucran a docentes, lo que es aún más preocupante considerando el tema de jerarquía y abuso de poder.

Para finalizar, se resalta que en el articulo siete de la ley que aquellas instituciones que no adopten estas políticas integrales no podrán acceder a la acreditación.