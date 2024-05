“Tememos que la hayan secuestrado”: comunidad despliega intensa búsqueda de adulta mayor que desapareció de un restaurante en Limache

Una intensa búsqueda realiza la familia de una adulta mayor de 85 años que desapareció el pasado domingo 12 de mayo, cuando celebraban el Día de la Madre en el restaurante Fundo las Tórtolas, de la comuna de Limache, región de Valparaíso.

Se trata de María Elsira Contreras Mella , la cual -de acuerdo con la versión de sus familiares- se levantó para ir al baño, pero no regresó. Incluso, transcurrido unos minutos, fueron a buscarla y no la encontraron por ninguna parte.

“Buscamos por todo el lugar y ni rastros de ella, llamamos a Carabineros, luego a Bomberos, se revisaron las cámaras y no aparece. El guardia de la entrada no la vio salir caminando. Ya no sabemos qué más hacer”, relató su nieta Carla Hernández en redes sociales.

Asimismo, dio cuenta de la angustia que están viviendo como familia: “Lo que iba a hacer una linda celebración del día de las madres se convirtió en un tremendo dolor y desesperación”.

“Tememos que la hayan secuestrado”

Tras realizar la denuncia por presunta desgracia, la Fiscalía Local de Limache instruyó que el trabajo de búsqueda quede a cargo de la Brigada Criminalística (Bicrim) Limache de la PDI.

Finalmente, Hernández afirmó a 24 Horas que su abuela “no tiene demencia senil, alzheimer, nada. A lo más se puso nerviosa, se desorientó un poco”. Y agregó que “tememos que la hayan secuestrado, que alguien se la haya llevado y dejado tirada en alguna parte”.