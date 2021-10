Pensemos Chile: las expectativas de la primera semana del inicio real de la redacción de la nueva Constitución

Este lunes se emitió el trigésimo primer capítulo del programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos con las constitucionalistas Constanza Hube del pacto Vamos Chile, abogada; y con Rosa Catrileo, abogada, convencional mapuche, coordinadora de comisión de sistema político. Además, se sumó al diálogo Javier Couso, abogado constitucionalista.

El tema de este lunes fue la primera semana del inicio real de la redacción de la nueva Constitución que se ha desarrollado durante los últimos días, por lo que la pregunta de la jornada fue si ¿Crees que la discusión en la Convención Constitucional se realizará sin inconvenientes?.

El trabajo post redacción de reglamento

El inicio de la conversación estuvo centrado en cuanto a cómo se ha vivido el trabajo de la Convención días posteriores a la aprobación del reglamento del mismo. Constanza Hube dijo que “no estoy muy esperanzada en cuanto al contenido, porque la Constitución ya está más menos escrita en el reglamento”, dijo.

🎙 #PensemosChile | Constanza Hube: "En las audiencias públicas se necesita que la sociedad civil se manifieste, y además es importante que la gente vaya a votar en las elecciones del 21 de noviembre". 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/vB5EmCAgxn pic.twitter.com/2hEd83Q8Un — Radio ADN (@adnradiochile) October 25, 2021

“En las audiencias públicas se necesita que la sociedad civil se manifieste, y además es importante que la gente vaya a votar en las elecciones del 21 de noviembre”, agregó la convencional en Pensemos Chile.

En lo mismo, Rosa Catrileo indicó que “esta Convención ha decidido abrir la discusión no solo a los convencionales, sino que además a la ciudadanía. Vamos a tener que coordinar los flujos de participación. Queremos dialogar pensando en lo mejor para el país“, aseguró.

Refundación y símbolos del país

Otro de los temas analizados por las convencionales, y que generó un cruce de opiniones, fue respecto a la posible refundación del país y todo lo que aquella palabra indica. Constanza Hube aseguró que “hoy día todo está en discusión”.

“Hay una lógica de varios sectores que quieren refundar todo. Todos los mensajes han sido en la línea de refundación, de la lógica de la revancha y eso está muy lejos de lo que votaron apruebo realmente querían”, complementó en Pensemos Chile.

🎙 #PensemosChile | Rosa Catrileo: "Lo de cambiar la bandera, el himno, es algo que ciertos sectores se han encargado de desinformar porque no es así, no he escuchado a nadie que lo haya planteado". 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/eqKivd8iax — Radio ADN (@adnradiochile) October 25, 2021

La respuesta de Rosa Catrileo no dudó en llegar “lo de cambiar la bandera, el himno, es algo que cierto sectores se han encargado de desinformar. No estamos diciendo que nos vamos a volver una monarquía, por lo tanto el ánimo de refundar no tiene que ver con esas cosas simbólicas“, sostuvo.

La abogada y convencional mapuche cerró con que “hay una ansiedad en cuanto a la ciudadanía por el primer artículo. En este nuevo proceso lo que se viene, es que lo que diga la ciudadanía es relevante para definir el nuevo futuro de Chile”, indicó.

En Pensemos Chile: La mirada externa a la Convención

En segundo bloque del programa estuvo centrado en la visión que se tiene de la Convención Constitucional por parte de lo especialistas, y ahí Javier Couso, abogado constitucionalista tuvo palabras para el trabajo que se realiza en el exCongreso.

“Colombia logró en ocho meses levantar una nueva constitución. Lo que tenemos acá es un cronograma factible, siempre las instancias de participación consumen tiempo. Ahora, tampoco hay que creer que fue inútil elegir a nuestros representantes”, aseguró.

Continuó con que “es primordial establecer que la Convención avanza. Además, avanzar en los derechos fundamentales es muy importante”, sostuvo.

🎙 #PensemosChile | Javier Couso: "Hay un grupo de Chile Vamos que está trabajando para el rechazo desde el principio". 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/CfxsKRV4yi — Radio ADN (@adnradiochile) October 25, 2021

Cerró comentando que “hay un grupo de Chile Vamos está trabajando para el rechazo desde el inicio. Jurídicamente, si gana el rechazo, elige la constitucional del ’80, y ahí tenemos un problema que solo se dilata, el peligro nuevamente es que salga algo aún más radicalizado”, finalizó Javier Couso en Pensemos Chile.