Nicolás Eyzaguirre y posible aprobación del cuarto retiro: “intentaría mitigar el efecto económico lo más posible”

Acusando un “cambio en las perspectivas para la inflación”, el Banco Central subió la tasa de interés en 125 puntos base, llegando a un 2,75%, siendo esta la mayor alza desde el año 2000.

El organismo argumentó que esta decisión se tomó para controlar la inflación, donde muchos economistas y entidades culparon a la liquidez debido a los aportes estatales, además de los retiros de las AFP, llegando incluso a proyectar un descenso en el crecimiento para 2022.

Sobre este escenario se refirió el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “sería innecesario pegar un ‘frenazo’ que nos llevara a territorio negativo durante el 2022″, agregando que “sin duda alguna, el crecimiento de 2022 va a ser bastante bajo y muy contrastante con el casi 11% que vamos a tener este año”.

El exsecretario de Estado durante el Gobierno de Michelle Bachelet reiteró que se les “pasó la mano” con las ayudas estatales durante la pandemia, además de las consecuencias que trajo los retiros del 10% de las AFP. “Por comenzar a lanzar una política muy activa respecto a la gente que había quedado dañada con la pandemia, a lo que se suman los proyectos de retiro, claramente se nos pasó la mano“, indicó Nicolás Eyzaguirre.

“La economía no solo se recuperó, sino que generó un ‘veranito de San Juan’ excesivo con consecuencias en las tasas de interés o en términos de precios“, manifestó.

Cuarto retiro

Nicolás Eyzaguirre también se refirió al proyecto de cuarto retiro, apuntando a que sería bueno repensar la medida, o al menos, intentar mitigar los efectos que traería su aprobación. “Yo no haría el cuarto retiro, pero, al menos, intentaría mitigar el efecto económico lo más posible, dilatarlo en el tiempo”, sostuvo.

“Yo no descarto que en caso de no llegar a un acuerdo, no solo haya un cuarto retiro, si no que después venga un quinto y un sexto“, añadió Eyzaguirre.

Finalmente, Eyzaguirre aseguró que el sistema “está sangrando por el lado de las pensiones. Cualquiera que intente dirigir el país, tiene que tener el espíritu para reunir a todas las opiniones y poder parar este sangramiento“, y sugirió a los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste guardar recursos para el 2022.