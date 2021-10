Papeles de Pandora: Gobierno aseguró que “no hay ningún antecedente nuevo” en investigación que involucra al Presidente Piñera

“No hay ningún antecedente nuevo, estos hechos fueron conocidos en su momento por la prensa y los tribunales”, aseguró la noche de este domingo el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, al comentar la investigación periodística denominada Papeles de Pandora, que dejó al descubierto cientos de negocios de políticos mundiales en paraísos fiscales, entre los que está mencionado el Presidente Sebastián Piñera.

De acuerdo a lo indicado por la investigación, que en Chile encabezaron los medios Ciper y LaBot, y que a nivel mundial contó con el trabajo de 600 periodistas, el Mandatario y su amigo Carlos Alberto Délano habrían vendido su parte de la Minera Dominga a Andes Iron en las Islas Vírgenes Británicas, mientras que una parte de la venta requería que no hubiese trabas ambientales al proyecto para su millonario pago. Trabas ambientales que debían ser zanjadas por el gobierno del propio Presidente Piñera.

Sobre esto, el ministro Jaime Bellolio aseguró que el Mandatario se desligó en 2009 de sus negocios, y que “la venta de Dominga se produce el año 2010, esto fue investigado a raíz de una denuncia que hace a la fiscalía un diputado del PC, y los tribunales fallan de manera unánime, el Presidente queda sobreseído y se obliga incluso a pagar las costas del juicio a quien había denunciado”.

Bellolio puntualizó que “la empresa no había hecho ningún tipo de solicitud al Estado chileno, difícilmente el gobierno o el Ejecutivo pudieron tomar algún tipo de resolución. En suma, todos los antecedentes hoy día presentados ya habían sido conocidos por la prensa chilena, y por los tribunales quedando claro que no había ningún tipo de ilegalidad, que todo se había hecho de manera correcta y por lo tanto no hay nada mas que agregar al respecto”.