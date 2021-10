Sebastián Sichel reaccionó con molestia a entrevista a Saúl Iglesias: “No lo voy a tolerar. No todo vale en política”

Con molestia y anunciando posibles acciones legales reaccionó este viernes el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, luego de que un medio publicara una entrevista a su padrastro, Saúl Iglesias.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, Sebastián Sichel señaló que la publicación que hizo The Clinic, “es una publicación malintencionada, que no alcanza los estándares éticos mínimos y de rigor periodístico. La publicación no es de interés público; es un ataque artero, falaz y personal a un candidato, y no lo voy a tolerar. No todo vale en política“.

El candidato además agregó que no descarta iniciar acciones legales contra el medio. “Estoy analizando las acciones legales para defender a mi familia, a quienes amo y he cuidado toda mi vida. Mi madre y mi hermana son lo más valioso que tengo y toda mi vida las he protegido porque un violentador anda suelto, abusivamente, un medio ha tratado de lavar su imagen con objetivos políticos”, apuntó.

En la entrevista realizada a Saúl Iglesias, se contrastan algunos aspectos de la vida de Sebastián Sichel que él mismo relata en su libro “Sin privilegios”. En el artículo, Iglesias asegura que “esta historia que cuenta es una barbaridad que usa para llegar al puesto y para sensibilizar a la gente“, entre otras cosas.