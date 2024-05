Pancho Saavedra habló fuerte y claro tras despido de camarógrafo partner: “Sin Catador, no hay más Lugares que hablan”

Pancho Saavedra señaló que quedó de lo más sorprendido al enterarse que varios de sus compañeros de Lugares que Hablan habían sido desvinculados del programa.

Es que dentro de los profesionales despedidos figuraba nada menos que el famoso y querido Catador, camarógrafo histórico del espacio.

“Yo también estoy en shock, pero el programa va a seguir, y ojalá que con muchos de ellos, yo me voy a preocupar por eso”, dijo a sus seguidores, apenas supo la noticia.

Y agregó que “esto es solo una transición, doloroso, pero tal como se lo prometimos a las personas, vamos a llegar hasta el último rincón de Chile y por dios que nos quedan lugares por visitar”.

Pancho Saavedra golpeó la mesa

Sin embargo, el rostro de Canal 13 no se quedó solo en eso. Y, después de esta publicación, realizó otra solo para David Liempi, nombre real del Catador.

Y en esta, Pancho golpeó la mesa. “Me han preguntado mucho por mi amigo @davidfractal y solo quiero decirles que sin Catador no hay más #LugaresQueHablan, sin mi partner no puedo hacer más este programa que nos ha llevado a recorrer hasta el último rincón de Chile. El talento, la experiencia, la química y la lealtad no son reemplazables”, dijo.

“Hoy el área pasa a llamarse Entretención y Cultura y les deseo lo mejor, espero encontrar mi espacio y sentirme parte. Pero quiero decirles que el programa está más vivo que nunca, que vamos a seguir adelante con mucha fuerza, que con varios de los compañeros que desvincularon vamos a volver a trabajar juntos de una u otra manera”, añadió.

Una declaración que fue aplaudida por amigas como Begoña Basauri, quien le escribió “esto te retrata de pies a cabeza. Eres leal a tu gente y a tus convicciones. Te amo”.

Mientras, Rodrigo Herrera también tuvo bonitas palabras para Pancho Saavedra. “Admiro tu lealtad Pancho. Maravillosa tu actitud”, le expresó.