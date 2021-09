Ministro de Hacienda reconoció haber retirado el primer 10% desde las AFP: “Ejercí mi derecho como ciudadano”

“Efectivamente, hice el primer retiro del 10% porque era una política única y excepcional, y ejercí mi derecho como ciudadano“, reveló la mañana de este viernes el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, reiterando además su completo rechazo al resto de los retiros de fondos previsionales y especialmente al cuarto, que actualmente se tramita en el Congreso.

“Déjenme ser claro; hoy día la situación económica es completamente distinta y la inflación es una realidad. Un cuarto retiro lo único que hace es beneficiar a los que tenemos más y afecta directamente a los más vulnerables a través de mayor inflación“, apuntó el ministro de Hacienda al respecto.

El gobierno apoyó al ministro y las críticas no tardaron en aparecer

Luego de la declaración del ministro, las reacciones en el mundo político no tardaron en aparecer, siendo el primero en responder al respecto el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien fue el encargado de respaldar al ministro Rodrigo Cerda apuntando que cuando se efectuó el retiro, no era funcionario del Ejecutivo.

“En el caso del ministro Cerda, él dice que hizo uso de ese retiro que además no fue cuestionado frente al Tribunal Constitucional, él no era ministro, y al hacerlo habrá tenido sus razones como más del 90 y tanto porciento de la población que así también lo hizo“, señaló Bellolio, agregando que sobre el cuarto retiro de fondos, “creemos que no es una política adecuada porque lo que hace es perjudicar las pensiones presentes y futuras”.

Por su parte, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca rechazó el hecho destacando que si bien Rodrigo Cerda no era ministro cuando realizó el retiro, sí era miembro del directorio de Codelco.

“El ministro de Hacienda, siendo director de Codelco, sí retiró el primer 10%, ¿Por qué lo hace señor ministro? ¿Desconfía del sistema? Y si lo hizo, ¿Por qué ahora quiere prohibirle esa posibilidad a los millones de chilenos que están esperanzados de tener eso recursos para enfrentar estos tiempos de pandemia? ¿Por qué le pone tanta presión a sus parlamentarios reprochando la aprobación del retiro si usted ya aprovechó los mismos? Qué nivel de inconsecuencia, qué nivel de incomprensión de lo que hoy viven los chilenos y chilenas“, indicó el diputado.

En esa misma línea, el senador Alfonso de Urresti puntualizó que “esto demuestra la inconsistencia, la hipocresía de este gobierno, un señor que era director de Codelco, que hoy es ministro de Hacienda hizo este giro y nos decían que esto iba a ser catastrofista… el ministro de Hacienda del señor Piñera hizo el primer retiro y nos quieren convencer de que no se puede hacer porque es malo para los poderosos (…) Esto es impresentable, ojalá el ministro de Hacienda renuncie para que tengamos a gente decente y creíble al mando de estas instituciones, vamos por el cuarto retiro“.