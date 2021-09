Moreira y cuarto retiro: “Que no nos pauteen los ministros, porque quizás los resultados no van a ser lo que ellos quieren”

En la previa de la Parada Militar 2021, el senador UDI Iván Moreira valoró la realización de esta actividad histórica y fue consultado por la discusión legislativa en torno al proyecto de ley de cuarto retiro de fondos de pensiones.

Respecto de las críticas por el desfile, el parlamentario acusó que dichas personas “quieren destruir lo que hemos construido durante largas décadas“.

“A los que han criticado esta Parada Militar, especialmente a la izquierda, callan cuando más de 20 mil uniformados desfilaron precisamente en su país, como es México, donde está la izquierda y el socialismo radical que quieren entablar aquí en Latinoamérica“, sostuvo Piñera.

En esa línea agregó que “con pandemia o sin pandemia se hace más necesario que nunca (la Parada Militar) cuando vemos un grupo de la izquierda radicalizada que quiere eliminar la Constitución anterior, que quiere eliminar la República, la bandera y también quiere eliminar nuestra canción nacional y el concepto de República”.

“Dirán que es la época de la campaña del terror, no”, continuó Moreira. “Yo jamás he usado la palabra que voy a usar ahora, porque nunca la he usado, porque soy muy cuidadoso: aquellos que quieren destruir nuestra historia verdaderamente son antipatriotas, estamos frente a una izquierda antipatriótica“.

Además, el senador UDI subrayó que “quiero decir que una de las cosas que pasan es que lamentablemente una Parada Militar de esta naturaleza se contamina con un país polarizado y por eso me veo en la obligación de decir lo que yo he dicho hoy día”.

El recado de Moreira al Gobierno

El senador Iván Moreira persistió en sus críticas contra la izquierda y respaldó la realización de la Parada Militar: “Cuando se trata de defender a Chile, a la bandera, a la patria, y esta no es una arenga política, no tiene precio. Para mí es más importante hoy día aquellos que quieren destruir a Chile y convertirlo en un Venezuela, en un Nicaragua o en lo que sea, para mí es más importante eso. Para mí no tiene precio“.

Y en ese punto, consultado por los gastos del desfile, versus la situación económica de las familias vulnerables, Moreira respondió que “perdón, si se está entregando demasiada ayuda. Por eso yo le he dicho al Gobierno que nosotros no necesitamos que los ministros sean voceros de las decisiones que va a tomar el Congreso. Creo que lo mejor que podría hacer el Gobierno con respecto a esa materia, que no anticipe el resultado del cuarto retiro”.

De este modo respondió los dichos de los ministros Juan José Ossa (Segpres) y Rodrigo Cerda (Hacienda), quienes aludieron a los votos para rechazar este proyecto de ley. En ese punto, el senador UDI declinó adelantar si votará a favor o en contra.

“Esa es una decisión nuestra, independiente, y la vamos a tomar sin presiones y no vamos a adelantar nada hasta cuando responda”, sostuvo. “Pero creo que el Gobierno podría evitarse muchos problemas si el propio Gobierno presentara un proyecto de ley o los parlamentarios, como quiere evitar el cuarto, el quinto y el sexto retiro, hagamos las cosas bien, 100%, que no nos pauteen los ministros, porque quizás los resultados no van a ser lo que ellos quieren“.

Finalmente, afirmó que “lo más importante de los retiros en este minuto es que sea el 100% porque la izquierda los va a estropear, así de polarizado está el país“.