Senador Insulza se mostró en desacuerdo con proyecto de cuarto retiro: “Creo que no es la mejor forma”

El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, se mostró en desacuerdo con el proyecto que busca un cuarto retiro de fondos desde las AFP.

En conversación con T13, el parlamentario indicó que “yo no estoy muy de acuerdo con este cuarto retiro. Soy reticente a esto y mi razón no es que la gente no retire su plata, el problema es que se ha retirado tanta plata y se ha gastado tanto este año, que estamos en un buen periodo económico solamente impulsado por el consumo y eso se va a caer probablemente. Si usted va a la feria, vea como los precios están subiendo“.

Asimismo, Insulza fue enfático en asegurar que “si la discusión legislativa es como hasta ahora, yo estaría en contra. Estaría en contra probablemente en general, porque creo que no es la mejor forma“.

“Este sería un retiro de la clase media y clase media alta“, sostuvo el senador José Miguel Insulza, agregando que “los dos primeros retiros fueron buenos porque la gente no estaba recibiendo recursos y la economía estaba paralizada, pero esta vez ya hay dinero disponible”.

Recordemos que esta iniciativa de cuarto retiro será votada en particular el miércoles 22 de septiembre, posterior a las Fiestas Patrias.