Coordinadora de reglamento de la CC rechazó los dichos de Squella por los 2/3: “detrás de Agustín no hay votos”

Respecto a la votación en general de reglamento en la Convención Constitucional y el debate que ha decantado por el quórum de 2/3, sobre todo tras los dichos del constituyente Agustín Squella, conversamos en ADN Hoy con la coordinadora de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, Amaya Alvez.

En relación a las declaraciones del constituyente, Agustín Squella, donde apuntaba a que si se cambian los 2/3 “se acaba la Convención Constitucional”, Alvez señaló que “no estoy para nada de acuerdo con Agustín y es extraño porque en general coincidimos en muchos ámbitos, de hecho nos sentamos al lado, somos compañeros de banco”.

A lo anterior agregó que “no estoy de acuerdo en ninguna expresión ni en lo que ello implica. No sé si lo sacaron de contexto, tendría que leer la entrevista completa para saber si simplemente tomaron una frase para transformarlo en esto que ha sido”.

“Los 2/3 son un quórum, que es una manera de ponerse de acuerdo para tomar una decisión. Por lo demás no estamos hablando solo del quórum, estamos hablando de una frase que está en la Constitución de 1980, en la Constitución que rige el proceso constituyente, que dice que el reglamento de votación se vota por los quórum”, precisó la coordinadora de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional.

Posteriormente manifestó que “finalmente este es un debate en torno a una interpretación y las interpretaciones posibles, las interpretaciones variadas, 2 o más, es parte del derecho. Tenemos que dejar de pensar en términos binarios, aquí no somos buenos y malos, blanco y negros”.

Finalmente agregó que “durante todo el proceso va a ocurrir, que respecto a un montón de decisiones del mundo uno tenga alternativas posibles, incluso cuando uno utiliza las mismas palabras, uno puede pensar distinto”.

En respuesta a los dichos del constituyente Squella, particularmente refiriéndose a que no entendía cómo una convención, que va a establecer reglas constitucionales a futuro, va a partir incumpliendo una norma constitucional. Frente a esta declaración, Amaya Alvez dijo que “eso no es tan así. Primero pongamos un poco en contexto: Agustín hoy día no forma parte de ningún grupo o coalición, él está solo y lo ha dicho muchas veces. Él puede ser una voz autorizada y un académico de gran prestigio, pero detrás de Agustín no hay votos”.

Respecto a la distinción entre las normas reglamentarias que se han trabajado en las instancias previas y las normas y quórum por los cuales se aprueban los artículos de la Constitución, la coordinadora de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional señaló que “hoy (martes 14 de septiembre de 2021) lo más importante es que se vota en general 5 cosas: un reglamento general donde está todo el trabajo; cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a trabajar en las comisiones temáticas, cómo vamos a crear la norma constitucional”.

Continúa detallando que “hay un reglamento de ética, muy necesario por lo demás, un reglamento de participación popular que tiene mecanismos inéditos en la historia de Chile; está también el reglamento de participación y consulta indígena que tampoco nunca ha sido parte de un proceso constitucional; y se va a votar el informe del trabajo de comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) para que pase a la comisión que en definitiva aborde esa temática”.

En relación a las eventuales modificaciones del quórum, Amaya Alvez señaló que “por supuesto que es posible cambiarlo. El quórum es simplemente un acuerdo de cómo vamos a votar a adoptar esos nuevos acuerdos, pero para ser modificado, al menos yo estimo que debe ser modificado en el propio Congreso Nacional a través de una reforma, de una ley de reforma a la Constitución”.

Caso Rojas Vade

Respecto a lo ocurrido con Rodrigo Rojas Vade, la coordinadora de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional indicó que “la situación de Rojas Vade efectivamente es muy grave desde el punto de vista institucional. Nosotros proponemos dos artículos que lo abordan en el reglamento general que habla de las cesaciones del cargo y cómo se reemplaza la vacancia”.

“El convencional Rojas no es solo él, no es una persona, sino que es un representante popular; él ocupa la representación de una cantidad importante de chilenos y chilenas en la Convención Constitucional. Si él se va habrá personas que van a quedar sin representación”.

A lo anterior agregó que “cuando se revoca un mandato popular hay que establecer por ejemplo una elección complementaria o un mecanismo para llenar ese mismo puesto con otro representante popular. Entonces nosotros estimamos que ahí hay un vacío en la actual Constitución y proponemos normas reglamentarias”.

Precisó además que “si él (Rodrigo Rojas Vade) es formalizado, él estaría suspendido del ejercicio de su cargo. Es la misma norma que rige para los parlamentarios”.

Finalmente, en virtud de la relación de los constituyentes con la ciudadanía, Amaya Alvez indicó que “eso se entiende a dos niveles: en un sentido no hemos podido realizar todo el trabajo territorial que nosotros quisiéramos”. Agregó además que “por otro lado tenemos que hacer un mejor vínculo con los medios de comunicación social, para dar a entender todo lo que está pasando“.