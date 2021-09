El conmovedor homenaje de Roberto Celedón en la CC a Salvador Allende: “prefirió perder el poder sin llamar a nadie a rebelarse”

Con un emotivo discurso y rodeado de otros que levantaron imágenes de detenidos desaparecidos, el convencional constituyente Roberto Celedón, coordinador de la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional (CC), entregó las propuestas de la instancia ante el pleno, recordando emotivamente Salvador Allende, previo a a que este sábado 11 de septiembre se cumplan 48 años del Golpe de Estado de 1973.

Así, luego de hacer un resumen de las propuestas de la comisión, el convencional tuvo un momento para recordar su propia experiencia el día previo y los posteriores al 11 de septiembre de 1973.

“Yo estuve preso y conversaba con un ministro del Gobierno del Presidente Allende, que estaba privado de libertad, un abogado extraordinario, radical, Orlando Cantuarias, y yo le comentaba que si el 10 de septiembre nos hubiésemos reunido, todos los que estamos aquí, y nos hubiesen dicho que mañana hay un golpe de Estado, lo habríamos creído porque esa era una posibilidad que tantos grupos interesados invitaban, pero si me hubiese preguntado, ¿Qué iba a pasar en Chile? Ninguno de nosotros habría podido describir lo que a partir del 11 de septiembre, se vivió“, recordó Celedón claramente emocionado.

Luego continuó diciendo que “y Orlando Cantuarias me decía; ‘Si es así, pero con excepción de dos personas, dos personas que sabían lo que iba a pasar en Chile’, ‘¿Quiénes son?’, le dije, inesperadamente me dice; ‘el Presidente Allende y Carlos Prats González’, y quedé… Bueno, quedé muy impactado con la información que me da”.

Finalmente el discurso apuntó a la forma en que Salvador Allende impidió que se levantara una guerra civil al dar su vida en La Moneda, indicando que “prefirió el perder el poder sin llamar a nadie a rebelarse, sino que la historia iba a permitir recuperar la democracia, y ese partido que apoyo al Presidente Allende fue el Partido Comunista, partido que tiene el no a la Guerra Civil, partido que tiene una cantidad de víctimas en violaciones y muertes, y el Presidente Allende, mañana van a cumplirse 48 años de quien conscientemente dio su vida por Chile, por su pueblo, por sus trabajadores, y murió por donde el pueblo lo puso, en La Moneda, y cuando él levanta la política de “No a la Guerra Civil“, permitió que Chile no viviera una experiencia tan dolorosa como fue la Guerra Civil Española”.

“A esas personas, que en definitiva sacrificaron su vida por este pueblo, es lo que tenemos que recordar mañana, y en nombre de ellas hacemos este trabajo, para darle a Chile, una nueva Constitución“, puntualizó el convencional Roberto Celedón en medio de los aplausos del pleno.

Revisa el discurso completo de Roberto Celedón en la Convención Constitucional: