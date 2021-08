Jaime Bassa y sustitución de Carabineros: “No nos vamos a dejar pautear o que se condicionen nuestras deliberaciones”

Persiste la controversia en torno a la aprobación por parte de la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional de sustituir a Carabineros por una nueva institución con control civil: el vicepresidente del ente redactor, Jaime Bassa, remarcó que “no nos vamos a dejar pautear“.

Si bien esta iniciativa debe ser evaluada por el Pleno, ya hubo reacciones por parte del Gobierno. “Hay que tener mucho cuidado cuando se quiere hacer un punto, a veces, político, pero no se entiende la historia de Carabineros y no se entiende en qué proceso estamos ahora. Estamos en un proceso de reforma, no de refundación“, sostuvo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Jaime Bassa señaló sobre la sustitución de Carabineros que “todo lo que hemos escuchado hasta ahora son propuestas que han surgido desde las comisiones pero que todavía tienen que ser ratificadas por el pleno, eso quiere decir que nada de lo que se ha discutido hasta ahora está a firme, está zanjado”.

Además explicó que “en este tipo de discusiones, los poderes constituidos son incumbentes, en el sentido que tienen un interés comprometido en la forma en la que se está llevando adelante el proceso constituyente. Y, respecto de ese interés, la Constituyente no tiene ningún compromiso“.

“Nosotros no tenemos compromisos con los intereses de los poderes constituidos, nosotros tenemos un compromiso con el pueblo de Chile que nos han enviado un mandato muy claro en el sentido de configurar una nueva Constitución”, remarcó Bassa.

En esa línea, subrayó que “esa nueva Constitución va a tomar decisiones importantes respecto a los poderes del Estado, del Poder Judicial, respecto a la forma de gobierno y a las Fuerzas Armadas y Carabineros. En ese proceso, nosotros eventualmente podremos escuchar la experiencia de distintos poderes constituidos pero en ningún caso nos vamos a dejar pautear o vamos a dejar que se condicione el contenido de nuestras deliberaciones por lo que, eventualmente, pueda expresarse desde los poderes constituidos”.

El integrante de la mesa directiva de la Convención afirmó que “en ese sentido, si a lo largo del proceso constituyente, la constituyente toma una decisión, por ejemplo, respecto a la refundación de Carabineros, Carabineros será refundado. Si no, no. Pero eso es una decisión de la Constituyente”.

“En este momento estamos, todavía, en etapas preliminares de diseño reglamentario, eso es importante que lo tengamos presente. Y todas las propuestas que se han presentado a la constituyente dentro del plazo que hemos fijado del 28 de agosto, van a ser procesadas durante las próximas semanas para dar con una norma reglamentaria que permita acompañar el proceso constituyente de aquí en adelante”, sentenció Jaime Bassa.