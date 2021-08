Ministerio Público pidió sobreseimiento para secretario del Senado por presunta infracción sanitaria

Desde la Fiscalía solicitaron el sobreseimiento de Raúl Guzmán, secretario del Senado, y los fiscales Patricio Rosas y Roberto Contreras, respecto a la investigación por infracción sanitaria.

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago programó la audiencia para el próximo 10 de septiembre, para debatir la situación en beneficio de Guzmán.

Esto a raíz de de que el Ministerio Público se sumara a la solicitud de los defensores y solicitara el sobreseimiento definitivo de los investigados.

Esto luego de que el fallo del Tribunal Constitucional estableció que, en este caso particular, la norma del artículo 318 no es aplicable por no ser delito y, por consiguiente, es inconstitucional.

Cabe mencionar que dicha norma busca sancionar a quienes ponen en peligro la salud pública, algo no ha ocurrido para este caso, según lo informado. De esta manera, la investigación penal que dirigió la fiscal Marcela Cartagena, llegará a su fin.

Declaración de abogados defensores

“A lo largo de toda la tramitación de la causa, esta defensa ha sostenido que los hechos imputados no constituyen delito“, explicó el abogado Juan Domingo Acosta, a cargo de la representación de Roberto Contreras.

Además, señala que con un “cúmulo de antecedentes, hemos pedido al tribunal que cite a audiencia para discutir y resolver una petición de sobreseimiento definitivo del señor Contreras“.

Por su parte, el abogado de Patricio Rosas, Cristián Bawlitza, asegura que esta solicitud llega “luego que el TC confirmara en fallo unánime, que el artículo 318 sólo es aplicable para conductas que ponen en peligro la salud pública, cuestión que no se da en el presente caso”.

“En definitiva, la resolución del Tribunal Constitucional viene a ratificar que el artículo 318 es absolutamente incompatible con el principio de legalidad y nuestra Constitución, siendo la imputación en su contra arbitraria y abusiva“, agrega.

Por último, el defensor penal Eduardo Camus, representante del secretario del Senado, reafirma la petición de sobreseimiento y coincidió con sus pares respecto a que “la causa por la cual estamos solicitando el sobreseimiento es que el hecho no es constitutivo de delito”.