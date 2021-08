"Esa hue... no procede": La molesta reacción del gobernador regional de Valparaíso a las atribuciones del delegado presidencial

Las atribuciones y funciones de los recién asumidos gobernadores regionales han estado enfrentadas a las de los exintendentes que pasaron a ser delegados presidenciales, lo que ha generado molestia en las nuevas autoridades que incluso desde antes de las elecciones criticaban que existieran dos figuras similares.

Justamente en el marco de dicha molestia, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló que el delegado de esa región “se toma atribuciones que no le corresponden”, criticando especialmente el hecho de que para poder reunirse con quienes proveen servicios públicos debe contar con el “permiso” del delegado presidencial.

“Cuando este gobierno y su equipo ha solicitado reuniones a los servicios públicos, tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización y esa he… no procede, soy una autoridad democrática, elegida democráticamente en la región“, dijo el gobernador.

A lo anterior apuntó que “mi problema es con la figura del delegado presidencial, que actúa como un gendarme del proceso de centralización y además se toma atribuciones que no le corresponden, lo que hace es coordinar la fuerza pública y el funcionamiento de los servicios públicos, pero no preside el Core, no tiene iniciativa presupuestaria”.

Finalmente indicó que durante la semana, acompañará a un conjunto de parlamentarios que presentó un proyecto de ley que busca terminar definitivamente con la figura de los delegados presidenciales.