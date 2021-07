Yasna Provoste anunciará desde Vallenar su decisión respecto de las elecciones presidenciales

Eligió su ciudad natal como escenario de lo que podría ser —o no— el comienzo de una candidatura presidencial por la Democracia Cristiana: Yasna Provoste definirá este viernes si se sumará a la carrera hacia La Moneda, tal como lo había anunciado el lunes, en medio de un fuerte clima de incertidumbre y polémicas en la centro izquierda.

La presidenta del Senado optó por realizar este anuncio tras la cuenta pública que debió presentar este jueves en la que hizo una férrea defensa al trabajo legislativo y, en cambio, criticó con dureza al Gobierno.

“No ayuda a salir del estancamiento un sistema político concentrado en las elites, incapaz de procesar y de satisfacer demandas y, en consecuencia, con una baja adhesión de la población”, sostuvo Provoste durante esta jornada en el Congreso Nacional.

Lo cierto es que el anuncio de Provoste se realizará este viernes al mediodía en la Plaza de Armas de Vallenar, su ciudad natal, en la Región de Atacama.

El itinerario de la DC

En reiteradas ocasiones, la senadora Yasna Provoste descartó ser candidata presidencial. Recordemos que en la DC se había votado por Ximena Rincón para representar al partido, pero en una caótica Junta Nacional realizada tras las elecciones del 15 y 16 de mayo, marcada por la polémica y las voces que pedían a Provoste, empujaron la renuncia de Rincón a la carrera hacia La Moneda.

En medio de la controversia, la presidenta del Senado señaló desde el Congreso que “este llamado no hace más que constatar la total perdida de sentido y conexión con la realidad que la actual dirección de la Democracia Cristiana ha demostrado y que tiene un punto culmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar”.

La situación derivó en la renuncia de Fuad Chahin —hoy convencional constituyente— de la directiva de la DC. “Hoy debemos construir unidad y escuchar de manera sincera al país. No pensar en candidaturas ni en aventuras personales, por mucho que los plazos legales presionen“, sostuvo Provoste el pasado 19 de mayo.

Pero con el paso de las semanas fue creciendo la figura de Yasna Provoste desde la testera del Senado, especialmente cuando se discutieron los llamados “mínimos comunes”.

Luego comenzó la campaña de primarias presidenciales legales de Apruebo Dignidad y Chile Vamos, en las que el PS, PPD y la DC no participaron. En ese contexto fue que continuaron las presiones hacia Provoste y la Democracia Cristiana para que definieran su candidatura, especialmente el Partido Socialista, quien tiene a Paula Narváez como su carta presidencial.

“Quiero ser muy categórica, porque he visto durante estas últimas horas algunos comentarios que me parece que no son propios de la relación que deben tener aliados de un bloque político. Cuando aquí se trata de señalar como si alguien tuviese miedo a competir, quiero ser muy clara: yo he sido candidata pasando por procesos de primarias, he ganado elecciones, he ganado elecciones como diputada, he ganado elecciones siendo primera mayoría nacional”, fue la respuesta que Provoste le dio al senador PS Carlos Montes.

Finalmente, el contundente resultado que obtuvo Apruebo Dignidad en las elecciones primarias del pasado 18 de julio, y que dieron por ganador a Gabriel Boric, forzaron a la falange a apurar su definición respecto de una candidatura.

De hecho, una nueva Junta Nacional estaba fijada en los días previos al cierre de inscripción de candidaturas, que se concretará el 23 de agosto. Sin embargo, todo indica que la carta presidencial quedará fijada este mismo fin de semana.