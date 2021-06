Provoste respondió al emplazamiento de Montes por primarias: “He ganado elecciones siendo primera mayoría nacional”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, respondió al emplazamiento que hizo el senador del Partido Socialista (PS) Carlos Montes, quien dijo que pareciera que la Democracia Cristiana (DC) no participa en primarias, porque tienen miedo a perder.

El parlamentario sostuvo el domingo pasado en entrevista con El Mercurio, que “la resistencia a primarias es como si ellos tuvieran miedo a perder”.

¿Qué dijo Provoste?

Al respecto, la senadora de la falange dijo que “quiero ser muy categórica, porque he visto durante estas últimas horas algunos comentarios que me parece que no son propios de la relación que deben tener aliados de un bloque político. Cuando aquí se trata de señalar como si alguien tuviese miedo a competir, quiero ser muy clara: yo he sido candidata pasando por procesos de primarias, he ganado elecciones, he ganado elecciones como diputada, he ganado elecciones siendo primera mayoría nacional”.

“Por lo tanto, aquellos que creen que alguien puede tener temor a una competencia, se equivocan, nosotros estamos trabajando por la unidad de la oposición y en eso más allá de los libretos repetidos, nadie nos va a separar de este camino de ser contribuyentes a la unidad de la oposición”, agregó.

“Es propio del nerviosismo”

Provoste también respondió a las críticas sobre presunto aprovechando político de su parte para impartir una candidatura presidencial.

“Eso es propio del nerviosismo de aquellos que son candidatos o candidatas, nosotros estamos con mucha tranquilidad, con mucho entusiasmo, pero también con un enorme compromiso llevando adelante nuestras tareas”, dijo la senadora.