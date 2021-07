Daniel Jadue descartó ser parte del gabinete en eventual victoria de Boric en las presidenciales: “Yo no me muevo de Recoleta”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que no será parte de un eventual gabinete en caso de que Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, se quede con los comicios y llegue a La Moneda.

En entrevista con el programa “Sin Maquillaje”, que se transmite por Facebook, el jefe comunal sostuvo que él estará donde el pueblo lo mande, pero que ser ministro es una designación a dedo. “Esos cargos los mandata el Presidente y para eso hay que tener confianza del Presidente, y esos son cargos designados a dedo”, señaló.

“Yo he dicho que yo voy a estar donde el pueblo me mandata y yo dije que yo me iba de Recoleta si el pueblo me mandataba una tarea mayor y ser ministro no sería un mandato del pueblo“, afirmó Jadue.

Sin embargo, el alcalde del Partido Comunista afirmó que apoyará a Boric y su programa, pero que él no se moverá de Recoleta. “Yo voy a apoyar, voy a cumplir mi palabra, apoyaré el programa, apoyaré la campaña, haré todo lo que tengo que hacer, pero efectivamente yo no me muevo de Recoleta, salvo que el pueblo de Chile me mande de manera popular a otra parte”, cerró.

Resultados primarias presidenciales

Gabriel Boric (Convergencia Social) se convirtió en el ganador de las elecciones primarias presidenciales del pacto Apruebo Dignidad tras superar al representante del Partido Comunista, Daniel Jadue.

Según datos del Servicio Electoral (Servel), y con el 99,99% de las mesas escrutadas, el diputado por la Región de Magallanes recibió más de un millón de votos, lo que equivale al 60,43% de las preferencias.

Mientras que Sebastián Sichel ganó la primaria de Chile Vamos con un 49,08% (659.570 votos), superando a Joaquín Lavín, Ignacio Briones y Mario Desbordes.