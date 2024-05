“No he sido notificado de ninguna diligencia”: exintendente Guevara se desmarca de investigación por presuntas irregularidades durante su gestión

Durante la tarde de este miércoles, el ex intendente de Santiago Felipe Guevara, se desmarcó de la investigación encabezada por el Ministerio Público, en el marco de las irregularidades ocurridas durante su mandato en la Intendencia Metropolitana de Santiago.

En concreto, la ex autoridad regional aseguró que su nombre no aparece en las indagatorias de la Fiscalía. “Las diligencias conocidas hoy corresponden a una solicitud del Consejo de Defensa del Estado, quien se ha querellado contra algunas personas, donde no estoy incluido y, por lo tanto, no he sido notificado de ninguna diligencia”, explicó.

“Espero que la investigación que ha iniciado el CDE, a través de los tribunales, llegue a puerto y se pueda esclarecer el destino final de esos recursos del gobierno regional que fueron invertidos en distintas actividades”, añadió Guevara.

Además, aseguró a T13 que está disponible para colaborar con la justicia “en mayores grados de probidad y transparencia en todo el sector público de nuestro país”.

Todo esto, luego de que este miércoles la Fiscalía Metropolitana Oriente llevara a cabo diligencias en las oficinas del actual Gobierno Regional Metropolitano, debido a que la causa involucra a cuatro exfuncionarios de la administración de Guevara.