Coordinador de la campaña de Sichel: “No hay voto táctico, pero el votante de derecha cambió”

Luego de las elecciones primarias y la sorpresa para muchos respecto a la elección del candidato independiente por la lista de Chile Vamos, Sebastián Sichel, su coordinador de campaña, Pedro Brown, conversó con ADN Hoy y analizó su participación y la de los otros candidatos.

En virtud de la alta adhesión de Sichel -que se impuso con un 46,48% de los votos-, el coordinador indicó que “fue una candidatura que logró conectar un programa con la gente, hacer permear su proyecto en la ciudadanía (…) había en todas las comunas gente participando de manera activa por este proyecto y eso es sumamente importante para las elecciones que vienen”.

“Yo creo que aquí los grandes ganadores son los conglomerados que fueron capaces de poner a disposición de la ciudadanía candidaturas para que fuera la gente que eligiera (…) los grande perdedores, desde mi punto de vista, son la exconcertación, que se quedó sin actor en estos días“, declaró en virtud del comportamiento del sufragio de los chilenos. Luego, en virtud del porcentaje de votantes que tendrá que buscar Sichel, agregó que “pero, acá no podemos pecar de triunfalistas, porque evidentemente hay que convocar a un electorado mucho más amplio”.

Brown: “La gente termina votando por el mejor candidato del sector”

En esta misma línea, Brown precisó con respecto a los votantes de derecha que “al final la gente termina votando por el mejor candidato del sector, porque no hay voto táctico (…) sabemos que gente de la UDI y RN no comparten absolutamente todos los planteamientos de Sebastián Sichel , pero ven en él un liderazgo y terminan apoyándolo”.

“Lo que uno espera es que todos se puedan sumar y evidentemente aquí tenemos que producir una renovación, no basta con decirlo, sino que hay que hacerlo (…) acá más que jubilar, es convocar a nuevos liderazgos“, debemos señaló en relación a la reorganización de los lineamientos dentro del sector.

Se refirió además a cuáles fueron los errores de Joaquín Lavín en su campaña, donde indicó que “el error más grande que pudo cometer Lavín fue centrar su candidatura contra Daniel Jadue (…) esto no se trata de hacer campaña contra alguien, ya que eso no es convocante, no genera un proyecto de mayoría, sino más bien genera un proyecto de atrincherarse para tenerle temor a alguien”.

Finalmente se refirió a la presencia de Boric en noviembre: “Yo creo que va a ser una elección muy interesante, porque Gabriel logra tener un tono dialogante, una forma de enfrentar esto sin virulencia, sin descalificación, por lo tanto aquí el desafío está en proyectos que pongan sus ideas por delante”.