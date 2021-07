Boric ante emplazamiento de Jadue por presos: “Él sabe que es una caricatura de la que debe estar arrepentido”

En el marco del espacio que busca conocer y contestar las propuestas de quienes aspiran a la presidencia de la República, en “Si yo fuera Presidente” el candidato, Gabriel Boric, se refirió a la ausencia de Daniel Jadue en el debate y también al emplazamiento que recibió por parte del candidato del Partido Comunista con respecto a la responsabilidad de los presos de la revuelta en Chile.

Revive aquí “Si yo fuera Presidente”.

Ante la ausencia de Jadue a la discusión, por motivos de agenda argumentaron desde el Partido Comunista, Gabriel Boric dijo que “me parece lamentable, más encima en un contexto de pandemia donde no se pueden realizar tantas actividades presenciales, el poder tener la máxima cantidad debates para contrastar posturas y debatir es tremendamente importante. Dicho esto, yo no quiero entrar en especulaciones ni darle mayor gravedad al asunto, porque una de las cosas que hemos visto es que cuando las campañas se tratan de denostarse entre unos y otros, tienen baja convocatoria. Para mí, lo importante es hablar de las ideas”.

Ante la pregunta sobre el emplazamiento que hizo Jadue hacia Boric como responsable de los presos de la revuelta en Chile al aprobar la ley “antibarricada”, el candidato señaló que “él sabe que eso es una caricatura, que es falso, es un exabrupto del cual debe estar arrepentido. Nosotros por supuesto que nunca hemos estado por la criminalización de la protesta social, hemos estado en la protesta social, hemos sido parte durante largos años de todo este proceso que nos ha llevado a un proceso Constituyente, el que yo veo con mucha esperanza (…) pero no voy a entrar en la lógica de dimes y diretes porque eso no convoca a la gente”.