Santiago Pavlovic respondió críticas por polémica pregunta a Gabriel Boric: “Es una obligación profesional”

Una fuerte y comentada polémica causó la pregunta que el periodista Santiago Pavlovic le hizo al candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, en el debate de primarias que se realizó la noche del miércoles en La Red.

El conductor de Sin Parche aludió al trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que el propio diputado por Magallanes reveló en 2018, ocasión en la que se internó de manera voluntaria y estuvo con licencia durante cuatro semanas.

“Quisiera saber cuál es su actual condición de salud, cuál es la evolución de esta enfermedad en su caso y qué opinan los médicos tratantes respecto a que podría ocurrir frente a determinadas situaciones de estrés máximo“, señaló Pavlovic en ese momento.

A lo que Boric respondió que “me he enfrentado a situaciones de alto estrés, en particular desde octubre del año pasado, creo que todo el país vivió situaciones de mucho estrés y esperanza también. Hoy día una campaña presidencial que es dura, que es intensa, que no para, tiene ataques permanentes, pero también muchos buenos momentos, es una campaña difícil“.

Tras la pregunta y contrapregunta de Pavlovic, recibió una ola de críticas en Twitter por parte de figuras públicas, partidarios y distintos usuarios de la red social.

“No hay ninguna maldad”

En conversación con Las Últimas Noticias, Santiago Pavlovic abordó las críticas tras la pregunta a Gabriel Boric. “Yo creo que no sólo es conveniente la pregunta, sino que es una obligación profesional. Los candidatos que aspiran a la presidencia deben responder a este escrutinio. Eso es lo que ocurre en cualquier país civilizado de occidente”, argumentó el periodista.

El conductor de Informe Especial agregó que “no es lo mismo preguntarle a una persona común y corriente un tema personal, que preguntarle a alguien que pueda llegar a ejercer un cargo de ese nivel. No hay ninguna maldad en la pregunta que le hice a Gabriel Boric, ni un espíritu torcido ni malevolencia. Es simplemente hacer el trabajo, hacer la pega. Hacer la pregunta incómoda es necesario”.

Finalmente, Pavlovic afirmó que “a mí me sorprende que nadie le haya preguntado sobre este tema y además él, cuando responde, lo hace con una altura de miras, con una sobriedad y disposición humana que yo encuentro admirable“.