“Horrible pregunta”: tuiteros criticaron a Santiago Pavlovic por pregunta a Gabriel Boric sobre salud mental

Una fuerte controversia en las redes sociales causó la pregunta que el periodista Santiago Pavlovic le formuló al candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, en el debate presidencial de La Red.

El conductor de Informe Especial interrogó al diputado de Magallanes sobre si podía enfrentar el estrés de ser Presidente de la República, dada su condición de salud mental, ya que Boric fue diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en 2018 y debió internarse voluntariamente.

“Yo hoy día estoy bien, con tratamiento permanente, esta es una enfermedad que no se pasa y estoy con medicamentos que, no recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero los puedo hacer públicos sin problemas, con cuatro dosis diarias y monitoreado permanentemente y con una carga mucho menor que me ha cambiado para bien la calidad de vida”, respondió Boric.

Distintas figuras públicas y usuarios de Twitter criticaron con dureza la pregunta y contrapregunta de Pavlovic sobre el estado de la salud mental de Gabriel Boric. “Qué entereza y altura de miras nuestro candidato”, escribió el también diputado Giorgio Jackson.

“No me da para ver la preguntita violenta y estigmatizadora, me basta con lo que les he leído para lamentar la poca rigurosidad periodística para abordar un tema tan complejo como la salud mental“, cuestionó a su vez la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

La socióloga y directora de Espacio Público, Lucía Dammert, expresó que “las preguntas de Pavlovic a Gabriel Boric me parecen inaceptables, llenas de comentarios innecesarios y afirmaciones inauditas. Felizmente las respuestas pusieron los énfasis correctos”.

Revisa aquí algunas reacciones:

Qué entereza y altura de miras nuestro candidato @gabrielboric ante pregunta y contrapregunta del periodista Santiago Pavlovic sobre salud mental. #DebatePrimariasxLaRed — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) July 8, 2021

las preguntas de Pavlovic a @gabrielboric me parecen inaceptables.. llenas de comentarios innecesarios y afirmaciones inauditas. Felizmente las respuestas pusieron los énfasis correctos. Con tantos temas urgentes… #DebatePrimariasxLaRed — Lucía Dammert (@LuciaDammert) July 8, 2021

No me da para ver la preguntita violenta y estigmatizadora, me basta con lo que les he leído para lamentar la poca rigurosidad periodística para abordar un tema tan complejo como la salud mental… #DebatePrimariasxLaRed — Patty Muñoz García (@Pa__tty) July 8, 2021

Para que el periodista sepa, yo tengo una enfermedad mental (depresión) que hasta el día de hoy me hace tomar remedios, tuve una hospitalización psiquiátrica, por intento de suicidio, y pese a todo eso: Soy psiquiatra y pude dirigir 3 políticas nacionales#DebatePrimariasxLaRed — Alberto Larraín (@albertolarrains) July 8, 2021

¿Santiago Pavlovic está intentando decir que Boric no es apto para el quehacer político por su salud mental en tratamiento? ¡¿Quién autoriza estas preguntas?! #DebatePrimariasxLaRed — Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) July 8, 2021

El tono de la pregunta sobre salud mental me dolió. No es aceptable que se discrimine a alguien por aquello. Por lo mismo con el FA y @gabrielboric tenemos propuestas concretas en ese eje. Aplaudo a Gabriel por su respuesta 💜 Simplemente #Seguimos #DebatePrimariasxLaRed — Lorena Fries (@jlorenafries) July 8, 2021

la pregunta de Pavlovic me dolió. Cuántos hemos sacado la pega adelante con depresión, ataques de ansiedad o cualquier otra enfermedad mental? Cuántos de nosotros hemos visto a compañeros de pega o familiares cumpliendo con su trabajo a pesar de sufrir alguna enfermedad mental? — vero (@docecuotas) July 8, 2021

Por preguntas como las de Pavlovic quienes sufren de enfermedades mentales tienen miedo de decirlo y ser discriminados. Les guste o no Boric, hace años, fue muy valiente al hablar de su enfermedad. Lo de Pavlovic denota ignorancia. Y mala leche. — vero marinao (@rotasinplata) July 8, 2021

Se me revolvió todo con esa pregunta de Pavlovic. Boric la manejó perfecto y el tema es muy válido, pero el planteamiento fue horroroso. — Nicolás Castro (@nicocastrog) July 8, 2021

Horrible la pregunta de Pavlovic y la hizo de la peor manera posible, por suerte Boric salió jugando y pudo hablar de Salud Mental — Hans (@Hanzinho) July 8, 2021