Joaquín Lavín en debate Si yo fuera Presidente: “Chile no quiere comunismo”

El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, señaló la mañana de este lunes 5 de julio en el debate radial Si yo fuera Presidente, en el que aseguró que “Chile no quiere comunismo“.

Esto, luego de ser consultado por los incidentes que se produjeron este domingo en la instalación de la Convención Constitucional.

“Algunos convencionales sobreinterpretan equivocadamente su rol, Chile quiere pasar a una etapa mejor, quiere pasar a otro nivel, exigirle mas al estado, progresar, pero no quiere una revolución, no quiere violencia, no quiere una polarización, Chile no quiere comunismo”, indicó.

Lavín y función de la Convención: “Que hagan bien su rol”

A esto agregó que “cuando uno ve los incidentes afuera, cuando uno ve la falta de respeto en el momento en que se interpreta el Himno Nacional, cuando uno ve que la primera declaración es decir liberen a los presos que pusieron bombas molotov, no corresponde, entonces cuidado, que hagan bien su rol para que pasemos a una etapa nueva y mejor“.

En tanto, sobre el rol de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, Lavín puntualizó que “creo que el rol de la presidenta de la Convención, que obviamente que tiene su opinión, es darle garantías a todos“.