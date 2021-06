Senador Jorge Pizarro sobre primarias en la centroizquierda: “Para ir sumando hay que ir buscando unidad de criterio, mínimos comunes”

El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), declaró en ADN Hoy que hay que buscar “mínimos comunes” en unidad constituyente para lograr un compromiso con la opción presidencial y parlamentaria.

“Coincido con lo que leía Pablo Vidal, coincido en que es necesario buscar estos acuerdos, es necesario tener una propuesta, porque tampoco podemos seguir pensando que aquí porque alguien amaneció de la noche a la mañana se miró al espejo y dijo: ‘Ah, yo soy candidato presidencial‘, que es lo que estábamos viviendo, muchos aparecían de candidatos presidenciales y seguramente aparecerán más, pero el tema no es así”, comenzó sosteniendo.

Asimismo, expresó: “Cuando yo habló de que es necesario construir algo que realmente pueda garantizar una mayoría que dé gobernabilidad al país, tenemos que hacerlo con procesos que vayan sumando y para ir sumando hay que ir buscando unidad de criterio, mínimos comunes, por decirlo así, en términos de las propuestas programáticas para que todos nos sintamos parte de ese proyecto”.

“Entonces, el tema no es solo elegir o cómo elegimos una candidata/o, el tema es qué es lo que vamos a hacer. Para después elegir un candidato y darle respaldo también necesitamos tener una mayoría parlamentaria que se comprometa con ese proyecto, porque sino podemos vivir lo que está viviendo Piñera, que no tiene respaldo, gobierno, parlamentarios, ni partido que lo apoyen. Eso es porque ya no se sienten parte de lo que es esa gestión del gobierno. Con Michelle Bachelet nos pasó algo parecido y tenemos que tener un sentido de autocrítica”, dijo.

Jorge Pizarro sobre primera vuelta de las presidenciales

Finalmente, consultado si la oposición tendrá dos candidatos en la primera vuelta de las presidenciales, el senador Jorge Pizarro indicó: “Yo descarto absolutamente todo eso, porque esa es la peor forma de hacer política“.

De igual forma, dijo: “Qué vamos a hablar con (Daniel) Jadue, si él tiene otro proyecto de sociedad, tiene otro liderazgo, otra situación. Además, nosotros hemos dicho que nuestro espacio es la centroizquierda. El Partido Comunista está en otra cosa hace rato, y ellos tendrán su punto de vista”.

“No vamos a tener dos listas. Si pregunta es si es que en el conglomerado de la centroizquierda va ir Maldonado solo, Narváez sola, algún candidato/a de la DC solo, u otro, yo le estoy diciendo que no. Si llegara a pasar eso creo que es fracasar completamente, porque nuestra responsabilidad política hoy día nos obliga a construir algo unitario”, concluyó.