Gabriel Boric descartó que Claudio Orrego haya ganado solo por las comunas del Rechazo: “Triunfó en harto más que 3 comunas”

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, hizo una autocrítica y cuestionó el “espiral de descalificaciones” que se produjo durante las campañas, que no convocó a la gente a la votar, y descartó que el nuevo gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, haya ganado solo por las comunas del Rechazo.

“Tenemos que preguntarnos por qué no logramos convocar a la mayoría del pueblo chileno”, comenzó sosteniendo en ADN Hoy sobre la baja participación en las elecciones de este domingo 13 de junio.

“Debimos haber puesto un párele a este espiral de descalificaciones contra el adversario en que entraron todas las campañas“, fue parte de su autocrítica.

El triunfo de Claudio Orrego

Asimismo, señaló: “Es cierto que Claudio Orrego convocó, más allá de su voluntad o no, a los sectores más conservadores del país, pero eso no es excusa suficiente para que nosotros no hayamos sido capaces de convocar más allá”.

“Cuando uno ve los resultado de la votación, lo que se ve es que Karina Oliva ganó en cerca de 30 comunas y Orrego en 20, y la verdad es que la caricatura de las comunas del Rechazo son 4 a nivel nacional, incluyendo a Colchane, y ayer Orrego triunfó en harto más que 3 comunas, por poco, poca votación, por lo que quieras, pero no es solamente las comunas del Rechazo”, destacó.

“Justificarlo de esa manera creo que nos nubla y no nos permite mejorar los errores que tuvimos“, agregó el diputado y candidato presidencial.

“Lo que queda demostrado ayer es que no basta solamente con los que ya están convencidos de aquello, tenemos que sumar más, y por lo tanto, no sirve llenar de adjetivos calificativos a todos los que no piensan igual que nosotros, tenemos que ser capaces de convocar más allá de nuestro mundo y ese es el desafío que yo deseo encarar de aquí a las primarias“, concluyó Gabriel Boric.