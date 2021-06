Javiera Parada fue presentada como jefa de campaña de Ignacio Briones

Durante la jornada de este lunes, el precandidato presidencial de Evolución Política (Evópoli), Ignacio Briones, presentó a su comando de equipo ejecutivo y programático.

Dentro de las personas que compondrán su nuevo círculo político, se encuentran el senador Felipe Kast, quien asumió como coordinador general, y la actriz y antigua militante de Revolución Democrática (RD) Javiera Parada, como jefa de campaña.

¿Qué dijo Briones?

En la presentación que se realizó en la plaza Pedro de Valdivia de Ñuñoa, el exministro Ignacio Briones dijo que en las próximas elecciones, “no estamos eligiendo una vez a un Presidente de la República, estamos eligiendo a la persona que va a encabezar una nueva transición para un nuevo ciclo político que pone fin a una era”.

“El ciclo político que hemos cerrado Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera, de alguna manera es emblemático de aquello ahora empieza un nuevo ciclo y esta es la invitación hacer esos cambios con decisión y ambición”, agregó.

Briones también señaló que “llegó el momento de debatir, poniendo las cartas sobre la mesa y dejando esta pelea tan chica que le interesa solo a la política”.

“Yo me quedo con esto, con la pega más invisible que están conociendo hoy, que tenemos más de 3.000 voluntarios que están desplegados por todo Chile y creciendo, me quedo con que tenemos un programa hecho por más de 200 profesionales y personas diversas, me quedo con eso”, concluyó.

Declaraciones de Parada

En tanto, Javiera Parada enfatizó que “son muchos los grupos de personas militantes de Evópoli e independientes, e incluso militantes de muchos otros partidos, que están llegando para acá”.

“Así que esta es una invitación a que construyamos juntos y juntas el futuro, podemos hacer las cosas de otra manera y para eso el liderazgo de Ignacio Briones, con un partido político atrás como Evópoli, que es nuevo, que viene a cambiar la política chilena y no vivir en la fractura que hemos vivido en los últimos años; nos hace esta invitación para ser parte de un futuro más nuestro”, sostuvo.