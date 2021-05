Proyecto de IFE universal: Gobierno pidió postergar la votación en la comisión de Desarrollo Social para ingresar indicaciones

Finalmente para la mañana de este martes quedó la votación en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia, más conocido como IFE universal, ingresado la semana pasada por el gobierno como parte de la respuesta a la denominada agenda de mínimos comunes.

Al respecto, el presidente de dicha instancia, Jaime Naranjo, explicó que la postergación se realizó a solicitud del gobierno a través de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, que pidió tiempo para ingresar algunos cambios a la iniciativa.

“Me he comunicado con la ministra de Desarrollo Social y me ha solicitado que posterguemos la votación para mañana a las 11:30 horas ya que están viendo como pueden acoger algunas de las solicitudes que hemos planteado”, dijo Naranjo.

A esto agregó que se esperará una nueva propuesta, la que podría ingresar en horas de la tarde de este lunes, para que la votación se realice mañana a las 11:30 horas en la comisión, sin afectar el paso a la sala de la Cámara el miércoles 2 de junio como estaba planeado.

Se espera que el gobierno pueda aumentar los meses de cobertura del proyecto de IFE universal y los montos, aunque todavía no se ha confirmado en qué consistirían las indicaciones.