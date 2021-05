Moreira emplazó al Gobierno a concretar cambio de gabinete: “Se cae a pedazos por decisiones póstumas”

El senador UDI Iván Moreira llamó al Gobierno a concretar el cambio de gabinete durante la semana entrante y aseguró que no hacerlo equivale a “no entender” lo ocurrido en el país en las últimas semanas.

Lo anterior, en alusión a los resultados de las últimas elecciones, catalogadas como una “derrota” por parte de personeros del oficialismo. A esto se suma el revés del Ejecutivo en el proyecto del tercer retiro de fondos de pensiones.

Moreira aseguró que la nueva composición del gabinete presidencial debe privilegiar la capacidad de enfrentar el escenario actual por sobre criterios políticos o paritarios.

“Podríamos llegar a entender al Gobierno por la demora en el cambio de gabinete, fundamentalmente debido a que los pesos pesados de la centro derecha no están dispuestos para integrar un gabinete de un Gobierno que se cae a pedazos por las decisiones póstumas que tomó“, sostuvo el senador.

Agregó que “sin embargo, lo que sí no entendemos es que este cambio de gabinete no se haga en el transcurso de la próxima semana. Porque si no se hace, eso sería no entender absolutamente nada de nada de lo que ha pasado en Chile“.

También indicó que “ese nuevo gabinete, especialmente en lo político, no tiene que estar integrado por paridad, por cuotas políticas del sector, sino por personas capaces de enfrentar que el Gobierno no siga en una caída libre”.

Finalmente, el parlamentario UDI advirtió que es necesario que el actual mandato termine de la mejor manera posible. A su juicio, una negativa a cambiar el rumbo, sin proponer mejoras económicas a la situación económica de los chilenos, tendrá efectos también en las próximas elecciones.

“Tenemos que terminar este gobierno de la mejor manera y el Gobierno tiene que entender que si no cambia de rumbo, si no le hace una proposición a los chilenos de mejoramiento de la situación que está viviendo en lo económico, debe tener claridad de que nos va afectar en la próxima elección presidencial, como ocurrió recientemente en las últimas elecciones municipales y de constituyentes”, sentenció Moreira.