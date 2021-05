Sichel criticó a Lavín: “En vez de hacer una estrategia del futuro, hace una estrategia del pasado”

Una nueva controversia surgió durante esta jornada entre las candidaturas presidenciales, aunque ahora fue el turno de Chile Vamos.

El independiente Sebastián Sichel emplazó a Joaquín Lavín -abanderado de la UDI- luego de los dichos que emitió el vocero de su campaña, Rodolfo Carter.

En entrevista con El Mercurio, el alcalde de La Florida señaló que el exministro de Desarrollo Social es una “creación de La Moneda” y que “nunca ha ganado una elección”.

También apuntó sus dardos al candidato de Evópoli, Ignacio Briones, afirmando que es “parte del problema que estamos viviendo”.

En un punto de prensa realizado este viernes, Sichel emplazó a Lavín y respondió que “no se puede ser un candidato amable y tener un vocero que habla a través tuyo que destroza y destruye todo lo que rodea para obtener ventajas políticas”.

Agregó que “no se puede estar 30 años tratando de ser Presidente de la República o perseguir un cargo y otra vez cometer el mismo error de esa vieja política que a mí personalmente me da asco y a la mayoría de los chilenos nos tiene reventados”.

“No es farándula, no es un show. Necesitamos colaborar y pensar cómo darle un mejor futuro a los chilenos, que es lo que no estamos haciendo con estos show”, insistió Sichel.

Finalmente, el independiente remarcó que su par de la UDI “en vez de hacer una estrategia al futuro, hace una estrategia del pasado. Quizás ese es el problema cuando uno intenta sucesivamente ser Presidente de la República, que finalmente parece ser más importante el objetivo que el contenido”.