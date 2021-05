Natalia Aravena, candidata a constituyente que quedó afuera por paridad: “Me gustaría participar en política, pensando en hacer cambios reales”

Las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo fueron históricas debido a que por primera vez se escogieron a las personas que redactarán la nueva Constitución de Chile. Fueron muchísimos los candidatos a ser constituyentes, por lo que evidentemente no todos pudieron acceder al cupo, ya sea porque no obtuvieron los votos necesarios o porque el sistema de paridad los dejó afuera.

Ese es el caso de Natalia Aravena, víctima de trauma ocular en el estallido social, quien postuló a ser constituyente pero que finalmente no pudo lograr su cometido debido al sistema de paridad de género.

En entrevista con el Ciudadano ADN, Aravena mencionó que “la verdad es que viendo los resultados el domingo pasado sentía enojo, porque se supone que la paridad es un mecanismo para incluir mujeres, y obtener el resultado contrario fue frustrante”.

Sin embargo, la excandidata a constituyente expresó que “ahora estoy tranquila, porque siento que los resultados globales fueron muy buenos”.

“Digo que fueron buenos porque de partida los independientes sacaron muchos escaños, algo que nadie esperaba. Hicimos varios análisis previos sobre los posibles escenarios y en ninguno había tantos independientes. Es más, temíamos que la derecha estuviera sobrerrepresentada”, comentó.

Aravena además se refirió a la manera en que le cambió la vida haber sido víctima de la violencia policial, asegurando que busca justicia por ella y por todas las personas en la misma situación.

“La lucha debe continuar, no queremos más personas mutiladas. Los que cometieron violaciones a los derechos humanos siguen en libertad, y vemos cómo se mantiene la impunidad. Eso no lo podemos permitir más”, aseguró.

Finalmente la entrevistada expresó su interés en continuar haciendo actividades sociales, pero también mencionó que necesita descansar un tiempo de toda la presión que significó su candidatura.

“Me gustaría seguir participando, porque creo que lo que ocurrió el 18 de octubre del 2019 me cambió. Yo había participado en instancias en el ámbito privado, haciendo voluntariados y cosas por el estilo, pero creo que después de haber vivido una violación a los derechos humanos, estoy interesada en hacer un trabajo que abarque más cosas. Me gustaría participar en política, pensando en hacer cambios reales, pero la verdad no he pensado más allá de eso. Por ahora descansaré y después retomaré la enfermería y ahí veré qué sigue”, finalizó.

Puedes escuchar la entrevista entera en el audio adjunto de esta nota.