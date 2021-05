Primarias 2021: Heraldo Muñoz bajó candidatura presidencial y PPD anunció apoyo a Paula Narváez

En medio de una intensa jornada política, el presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, bajó su precandidatura presidencial y anunció que apoyará, al igual que sus representados, la precandidatura presidencial de la exministra Paula Narváez del Partido Socialista (PS) para participar en las primarias del próximo 18 de julio.

He tomado una decisión personal, no la ha tomado mi partido, y mi partido me ha apoyado de estar aquí para expresar todo mi apoyo a Paula Narváez como la candidata del socialismo democrático en la primaria más amplia posible”, dijo el timonel desde la sede del PS en París 873.

“Conozco a Paula, conozco su competencia, hoy es tiempo de mujeres y creo que ella representará muy bien lo que aspiramos: una sociedad más justa, más abierta y democrática. Estoy absolutamente convencido que ella jugará un papel fundamental en lo que viene por delante, por eso que en lo personal y en nombre de mi partido vengo a apoyarla formalmente para este reto que viene por delante de representar este mundo del socialismo democrático”, agregó.

Resultado de las elecciones

Respecto a si la decisión fue tomada por los resultados de los comicios del fin de semana pasado, Muñoz afirmó que “en realidad no, porque si es que uno ve los resultados la Unidad Constituyente es aún la primera fuerza desde el punto de vista de gobernadores, alcaldes y concejales, incluso el Partido Por la Democracia sacó un buen resultado en materia de concejales, sacamos 200 concejales, 28 alcaldes, tres alcaldes en capitales regionales que no teníamos antes, derrotando a la derecha”.

“Lo malo para nosotros fueron los resultados y lo reconocemos con toda hidalguía, de los constituyentes, pero uno no puede tomar una decisión en base solamente a una elección, es un hecho importante”, añadió.

Finalmente, el presidente del PPD dijo que el actual momento político “tiene que llevar a una reflexión de los partidos de izquierda, particularmente, a los partidos más tradicionales de izquierda. De cómo sintonizar con la ciudadanía, cómo sintonizar con la sociedad que está cambiando y hay veces la cambia más fuerte que la política y ahí entonces tenemos que cerrar esa brecha”.

Paula Narváez: “Esta es la candidatura que gobernará Chile”

Por su parte, Narváez manifestó que “lo primero es agradecer el gesto de generosidad pensando en Chile que ha hecho Heraldo Muñoz y el Partido Por la Democracia. Esta candidatura, entonces, hoy es también la candidatura del Partido Por la Democracia la cual recibo muy honrada con mucha responsabilidad, pero también con mucha humildad”.

“Hemos dicho que la unidad es lo más importante y hemos señalado que la unidad no puede ser retórica ni solo discursiva, sino que la unidad se tiene que accionar. Por lo tanto, lo que hemos vivido en esta jornada va en la dirección correcta, porque es con unidad que podremos avanzar y que podremos tener la fuerza suficiente para poder conducir los destinos del país. Esta es la candidatura que gobernará Chile, que se hará cargo de los temas del futuro, de la esperanza de Chile”, indicó.