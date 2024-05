Ministro Cataldo responde a críticas por condonación del CAE: “Me parece que hay intereses en generar un ambiente de discusión”

Durante este jueves, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se refirió a las críticas que realizaron algunas autoridades luego del anuncio por la posible condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE) por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Respecto a las críticas, el secretario de Estado dijo que le parece complejo que “se estén haciendo opiniones y abriendo un debate por un anuncio que el Gobierno no ha hecho, porque nosotros no pusimos este tema sobre la palestra, sino que más bien es un tema que ha tomado la prensa a propósito de una entrevista del ministro Marcel”.

“Hemos dicho que no estamos refiriéndonos al contenido del proyecto porque es una discusión que va a entrar cuando se abra el contenido del proyecto. Todo lo demás son elucubraciones, suposiciones, y me parece que hay intereses creados en generar finalmente un ambiente de una discusión que en realidad no se está dando”, añadió.

Por el momento, el ejecutivo no ha presentado ninguna propuesta concreta sobre algún proyecto de ley, por lo que el ministro espera que el Gobierno presente el proyecto de ley “en los tiempos que el ministro Marcel y quien habla hemos dicho que es en septiembre de este año”.

“Es probable que no tengan la misma solución”

En concreto, Cataldo señaló que se buscará “un nuevo sistema de financiamiento y un plan de reorganización de la deuda educativa”. Además, afirmó que, la propuesta que se podría presentar en septiembre, “es mucho más que el debate de condonación o no condonación del CAE”.

Sin embargo, explicó que “es evidente que hay personas que están en los tramos superiores de ingresos, que es probable que no tengan la misma solución o la misma alternativa que aquellos que están en los tramos más pobres”.

“Yo soy deudor de crédito. La pregunta que nos tendría que hacer es si queremos que personas como yo, que soy ministro de Educación, tengamos el beneficio de que nos condonen nuestras deudas crediticias en la educación superior. Yo diría que no es una buena idea. No sé si quiero ser condonado porque tengo hoy día la posibilidad efectiva de poder terminar de pagar y eso es parte del debate”, ejemplificó.