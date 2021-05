Ignacio Briones: “La etapa del Gobierno la di por superada hace mucho tiempo”

Durante la jornada de este martes, el precandidato presidencial de Evolución Política (Evópoli) y exministro Ignacio Briones confesó que “la etapa del Gobierno la di por superada hace mucho tiempo”.

Desde donde estará ubicado su comando en la comuna de Providencia, el antiguo jefe de la billetera fiscal señaló sentirse “una persona libre, siempre lo he sido, autónoma. Uno podrá estar de acuerdo y en desacuerdo conmigo, pero yo las propuestas que hago las hago en absoluta libertad, con convicción y hoy me acompaña un equipo que es diverso”.

Por otra parte, Briones también se refirió a la crítica que le hizo el precandidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Joaquín Lavín al Gobierno tras la derrota electoral que tuvo el oficialismo en las elecciones del domingo.

Al respecto, el exministro de Hacienda dijo que “siempre la salida más fácil de la política más pequeña, más de corto plazo, es echarle la culpa a un tercero”.

“Yo creo que aquí hay un gran mensaje no sólo para Chile Vamos que tuvo un resultado muy malo, sino que, para los partidos políticos tradicionales, la ex Nueva Mayoría tuvo un resultado aún peor que Chile Vamos. Ese es el mensaje y eso no tiene que ver con el Gobierno o no”, agregó.

Bajo ese punto, Briones sostuvo que “el tema de fondo es que los partidos políticos tradicionales han sido jubilados por la elección de ayer y ese es un llamado muy profundo, una introspección muy profunda y con humildad a hacer los cambios para enfrentar este ciclo que es distinto”.