Detectaron tres casos de covid-19 en asesores cercanos a ministra Karla Rubilar

Durante esta jornada se conoció que el jefe de gabinete y el asesor de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, dieron positivo en los exámenes para detectar el covid-19. Se trata, en total, de tres casos confirmados y dos en cuarentena preventiva.

Fuentes conocedoras de la situación señalaron a ADN que, durante el fin de semana, una funcionaria administrativa de la cartera presentó síntomas de coronavirus. La trabajadora consultó con el jefe de gabinete, quien la envió a someterse a un examen PCR.

Inmediatamente se activó el protocolo al interior del organismo, lo que derivó en la detección del propio jefe como caso positivo, junto con uno de los asesores más cercanos a Rubilar.

De este modo, se confirmaron tres casos positivos de covid-19 y dos personas por contacto estrecho quienes realizan cuarentena preventiva.

En tanto, la ministra Rubilar continuó con sus actividades y no realizó aislamiento. Desde el ministerio señalaron a este medio que en ese momento no ameritaba esta medida porque no fue contacto estrecho de ninguno de los contagiados.

Junto con lo anterior, esta determinación se realizó en coordinación con la Subsecretaría de Salud Pública, se le informó directo a Paula Daza y a la Seremi de Salud de la RM.

Finalmente, la secretaria de Estado dio negativo en el test PCR. Cabe señalar que se realizaron exámenes a todo el equipo del gabinete y comunicaciones del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales resultaron negativos.