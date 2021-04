Diputado Durán se emocionó hasta las lágrimas por su padre y “por lo que pasa en Chile, por lo que están pasando tantas personas”

Tras el duro revés que sufrió el Gobierno con el tercer retiro de fondos de las AFP, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, se refirió a lo sucedido, donde terminó entre lágrimas al hablar de su padre, quien fue apuñalado, y por la actual situación en el país.

En conversación con Palabra que es noticia de radio Futuro, comenzó señalando: “Mi Gobierno, el Gobierno de Sebastián Piñera, está cometiendo errores y me preocupa. Cuando el Titanic se hunde, nos hundimos todos. Pido a la izquierda y a mi Gobierno reflexionar. Se han cometido errores, uno tras otro”.

“La última decisión la toma el jefe, pero como jefe uno se rodea de malos asesores y no se da cuenta que son malos hasta que está la escoba. Y cuesta darse cuenta de esos errores, porque los asesores que te asesoran mal te nublan. Ese asesor tiene nombre y apellido: Cristián Larroulet. Que ha llevado a cometer errores garrafales que afectan a la ciudadanía, a las Pymes, etcétera”, espetó.

Asimismo, destacó que en el Gobierno “hay cosas que se han hecho bien. No todo es malo, pero con esto, sale a la luz lo malo y lo bueno no se ve producto de tanta niebla que hay”.

Crítica a Cristián Larroulet

“Exministros, exsubsecretarios han dicho que han sido vetados o bendecidos por Larroulet. Él promueve a sus delfines y no los toca. Al resto los saca. Hace rato me vienen diciendo ‘te van a pasar la cuenta, te van a joder con el cupo. Ten cuidado porque las personas cercanas a ti van a ser desvinculadas del Gobierno’. Y el viernes, antes de la votación, me llaman y notifican a una persona cercana que la iba a desvincular: una madre soltera, con tres hijos y jefa de hogar, que ingresó por cualidades personales y profesionales y la desvinculan de la noche a la mafia”, reveló el parlamentario.

“Es una mafia, un matonaje, un sicariato político que ha demostrado mi Gobierno. Hay personas que están mostrando la peor cara de la política, la peor cara de la pandemia. Ayer, tras otra entrevista luego del fallo del TC. Acto seguido, Moreira señala que debe haber cambio de gabinete, ante lo cual expresé que no estoy de acuerdo, porque cualquier cambio cosmético no sirve de nada si no se saca al señor Larroulet que sigue mandando desde las sombras. A la hora, otras dos personas cercanas a mí, los llaman por teléfono para desvincularlos”, afirmó.

Por otra parte, el diputado señaló: “Independiente de todo esto que es irracional, en la línea de lo ilegal y delictual, creo que en estos momentos a mi Gobierno le queda darse cuenta de la cagada que tiene en el país. Si no se dan cuenta que el país se está cayendo al carajo, a un sector importante le importa la economía y sus empresas. Entonces si son tan empresariales, si no lo van a hacer por la patria, háganlo por sus inversiones. Recompongan las relaciones humanas con la oposición, con parlamentarios. Es el minuto de llegar a un nuevo acuerdo, Chile lo necesita”.

También manifestó: “No concuerdo en muchas cosas con Pamela Jiles, pero ella lo hace de corazón, con vocación. No estamos de acuerdo en las formas, y todos nos hemos equivocado, pero es producto de la pasión, de la efervescencia, de las ganas. He conocido su lado humano, pero mi candidato es Mario Desbordes. Mario nunca habló de que era bueno ir al TC. En un gesto de grandeza, republicano, acude al llamado del presidente el domingo para ponerse a disposición del Gobierno”.

La emoción de Durán

Finalmente, el diputado, emocionado hasta las lágrimas, expresó: “A mi papá el año pasado, justo el día de Año Nuevo, lo apuñalaron y estuvo al borde de la muerte, y el Presidente me llama. El Presidente yo creo que trata de solucionar esto, pero sus asesores lo están cada día encaminando a una profunda crisis. La emoción es por mi padre, por lo que pasa en Chile, por lo que están pasando tantas personas. Es un tema serio lo que estamos viviendo como país y eso me duele“.

“No nos damos cuenta del hermoso país que tenemos y como lo estanos cada destruyendo por cosas tan banales como la discusión, la pelea chica, el no tener la capacidad de escuchar, el no entender a alguien distinto. Eso tiene consumido hoy al país en lo que estamos. Tenemos que salir de la trinchera y tener la capacidad de escuchar a Pamela Jiles, o a un Jorge Durán, que a muchos no le gusta porque viene de un colegio de barrio”, concluyó.