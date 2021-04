Con abstención de Hoffmann: Comisión de Mujeres de la Cámara aprobó imprescriptibilidad de delitos sexuales

Este lunes, la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales, sin límite de edad.

La iniciativa contó con 10 votos a favor y una abstención de la diputada UDI María José Hoffmann.

“A mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, es muy profundo. No tengo la convicción, sobre todo en lo que el mismo abogado también decía que no era fácil, los medios de prueba“, sostuvo la parlamentaria.

Agregó que “yo en esto entiendo el esfuerzo que hemos hecho como comisión y obviamente que lo valoro, pero creo que nos faltó debate, me abstengo“.

Esta iniciativa hace cambios al Código Penal y, específicamente, a la Ley Nº 21.160, que no sólo apunta a la imprescriptibilidad de los delitos de este tipo, sino también a la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos.

Se espera que el proyecto de ley se discuta en particular en la misma instancia, para luego pasar a la Sala de la Cámara Baja.