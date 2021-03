La revelación de la candidata a concejala “nacida y criada en San Carlos de Apoquindo”: “Nací en una clínica de Providencia”

En “Una Candidata y su Historia“, la nueva sección de Ciudadano ADN que indaga en la biografía y motivaciones de los nombres que se presentarán en la próxima elección del 10 y 11 de abril, conversamos con Javiera Kretschmer (Evópoli), quien aspira a ser concejala de Las Condes.

La candidata por Evópoli es cientista política de la Universidad del Desarrollo, y al igual que su tía, la destacada velocista Betty Kretschmer, manifestó su pasión por este deporte. “Seguí sus pasos, he sido atleta por 20 años”, contó.

La propaganda de su candidatura fue viralizada en redes sociales, dado que, una de sus palomas publicitarias llevaba por eslogan “Nacida y criada en San Carlos de Apoquindo”, lo que desató una ola de críticas y memes entre los cibernautas.

“Somos 71 candidatos a concejal en la comuna, y de alguna manera había que desmarcarse. Sabíamos que era una apuesta súper arriesgada, pero detrás hay un fondo“, explicó la candidata.

“Quisimos poner en el tapete la pregunta: ¿Por qué tendríamos que tener vergüenza de vivir en un sector u otro? Porque, finalmente, yo no elegí nacer ni criarme en un lugar, fue algo que me tocó, y eso tampoco demuestra que yo no conozca otras realidades de Las Condes, u otras comunas de la región Metropolitana”, agregó.

A su vez, Kretschmer reveló que “nací en una clínica que queda en Providencia“. Sin embargo, apuntó a que “he hecho mi vida en San Carlos de Apoquindo, y en Las Condes en sí”.

“En mi trabajo territorial de campaña hemos ido a cada uno de los rincones de la comuna, escuchando las necesidades de los vecinos. El prejuicio y el estigma es lo que tenemos que romper, porque nacer en un barrio u otro no debería demostrar si uno tiene méritos o capacidades, u oportunidades para desarrollar los sueños”, expresó.

En ese sentido, aseguró que “hay un estigma de las personas que viven en la población El Castillo en La Pintana, o en el barrio más acomodado del sector oriente“.