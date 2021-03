Ignacio Briones desmintió sus dichos sobre el precio de la leche: “No he dicho que Chile sea más caro que Europa”

“No he dicho que Chile es más caro o igual que Europa”, aseguró la mañana de este lunes en ADN Hoy el candidato presidencial de Evópoli y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, desmintiendo así una entrevista que dio al diario Las Últimas Noticias y que fue ampliamente comentada porque indicaba que “Chile está caro”, agregando que el precio de la leche “cuesta más que en Inglaterra o Francia”.

“No he dicho que Chile es más caro o igual que Europa, cuando digo que Chile es caro, lo que estamos haciendo es abrir una discusión que tiene distintas aristas, de hecho digo altiro Chile no es más caro que Europa, es más barato que Europa. Decir que un litro de leche es más caro que en Europa en el supermercado no es lo mismo que decir que Chile es más caro que Europa porque uno vive más que de un litro de leche”, explicó Briones.

En ese mismo sentido agregó que “hay mucha razones por las que la leche en el supermercado en Chile es más cara que la leche en el supermercado en Europa. Así como hay productos que son caros, hay otros que son más baratos, los electrodomésticos en Chile son muy baratos, como cuando los argentinos venían a comprar televisores acá”.

Llamado al Congreso por postergación de elecciones

El candidato presidencial además llamó al Congreso a aprobar de forma unánime el proyecto de ley para postergar las elecciones anunciado durante la noche de este domingo por el Presidente Sebastián Piñera, debido a la preocupante alza de contagios con coronavirus Covid-19.

“Estoy de acuerdo con la decisión tomada, esto tiene que hacerse en base al análisis de los datos (…) Es correcto que se suspendan, hice el llamado a que ojalá el Congreso apoye por unanimidad la postergación. El aplazamiento me parece adecuado en esa dirección, así que hago un llamado a que esto se haga rápido y ojalá por unanimidad o con una mayoría contundente”, puntualizó el exministro.