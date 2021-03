“Lenguaje inadecuado”: Ministro Paris respondió críticas de Izkia Siches a su gestión

De manera escueta y en el marco del balance del Covid-19 en Chile, el ministro de Salud, Enrique Paris, volvió a referirse a los dichos de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien criticó con dureza el manejo de la pandemia por parte del Gobierno y el propio secretario de Estado.

“Pone la cara, como buen soldado, en cada uno de los matinales, de las mañanas, haciendo el reporte, pero no veo una capacidad de incidir”, sostuvo la dirigenta gremial en extensa conversación con el podcast La Cosa Nostra.

Luego, Paris había señalado a T13 que “no tengo comentarios, no es conveniente hacer comentarios, porque comentarios sacan palabras. Hay un dicho muy popular en medicina: ‘A palabras infecciosas, oídos penicilínicos’”.

Este sábado, en la presentación desde La Moneda, el ministro fue nuevamente consultado por estas palabras. “Siempre me he hecho cuestionamientos a mi función, siempre he pedido disculpas cuando me he convencido de que cometimos errores“, señaló.

También afirmó que “no le voy a contestar nada a la doctora Siches, porque el lenguaje utilizado por ella y la forma en cómo se refirió a este ministro y al Presidente de la República, yo los encuentro inadecuados”.

El reportero que formuló dicha pregunta insistió en el tema, ante lo cual Paris evitó seguir profundizando y cerró con un “muchas gracias, periodista”.