Caso Franco Vargas: Tribunal de Arica rechaza inhibirse y Corte Suprema deberá resolver si investigación será en justicia militar o civil

Arica

Poco antes de las 10:00 horas de este martes, el juez Juan Araya, del Tribunal de Garantía de Arica, resolvió que existen todavía casos que la justicia civil necesita conocer respecto al fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas, fallecido en un ejercicio en Putre en abril pasado. Lo anterior tuvo como efecto que la competencia de la justicia, es decir, si es civil o militar, deberá ser revisado por la Corte Suprema.

El juez Juan Araya explicó: “Hay fallos de la Corte Suprema que por tratarse de delitos cuyos bienes jurídicos protegidos no son castrenses, sino que bienes jurídicos distintos de mayor amplitud como la dignidad de la persona humana, la libertad y la vida, exceden al ámbito de la jurisdicción militar común, razón por la cual el tribunal en lo grueso estimó que era la justicia ordinaria que tenía que conocer este tipo de asuntos”.

“Además, el sujeto activo de los delitos que se están acusando, estamos hablando de delitos de tortura y apremios ilegítimos, es siempre un funcionario público, es decir, deja de ser un delito común, el delito común es el delito que puede cometer cualquier persona; en cambio el delito especial en oposición al delito común es el delito que comete una persona que tiene una calidad determinada, por ejemplo un juez puede cometer el delito de perjudicación y solo un juez, no lo puede cometer la ‘señora Juanita’, y de ahí entonces que el delito de apremio y legítimo y el delito de tortura solo lo comete un funcionario público, de ahí entonces que no sería un delito común el que tenía que conocer”, arguyó luego.

Un segundo argumento, precisó, es que “tiene que ver con la desprotección que tienen las víctimas en la jurisdicción militar, no así en la jurisdicción civil, y lo señalamos en la audiencia, lo dijo muy bien el Ministerio Público, que esa institución tiene una capacidad instalada de una unidad especial dedicada a la atención de víctimas y testigos, no así en la jurisdicción militar. Y de la mirada de los imputados también, en la jurisdicción penal sigue el sistema inquisitivo, el sistema antiguo en que el juez no es un juez imparcial e independiente, el mismo juez el que instruye el sumario, el mismo juez el que eventualmente someta procesos al funcionario público militar, el mismo juez el que acusa y que eventualmente dicta sentencia, cuestión que no ocurre en el sistema que existe en Chile”.

Finalmente, no existe un plazo estricto, sino qu edebe ser “rápido y razonable”.

Por su parte, el fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica, destacó que se hayan acogido los argumentos del Ministerio Público: “Hemos trabajado en esta causa de manera silenciosa, de manera sigilosa, tratando de ser profesionales y no generar falsas o excesos de expectativas, que es lo que nos preocupa respecto de la víctima. Pero tal cual como lo señaló incluso el creyente en su presentación, nosotros ya nos hemos reunido con la víctima, nuestra unidad, cierto, valga la redundancia de víctimas, ha mantenido contacto y, por lo tanto, estamos atentos, digamos, a los requerimientos no solamente de la madre de Franco, sino que del resto de las víctimas también”.

“En esta situación la verdad es que nuestro país ha ido girando en torno a cómo va resolviendo este tipo de causas y efectivamente se está haciendo algo de historia con la resolución del tribunal, que esperamos, reitero, que se ratifique. Y ahí efectivamente no me queda sino llamar a la calma, porque esto no es más que una resolución dentro de una cuestión que todavía no está 100% definida”, complementó después.

La Moneda

Romy Vargas, la madre de Franco, llegó el lunes pasado a La Moneda. La recibió el Presidente Gabriel Boric y la ministra de Defensa, Maya Fernández.

Tras el encuentro, dijo la afectada: “Lo que yo he venido solicitando es justicia y que se sepan los nombres de los culpables, y él me aseguró que va a golpear la mesa y va a pedir la verdad y que esto no va a quedar impune”.

Según le contó el Mandatario a la madre, él “está pidiendo explicaciones de toda la bitácora y el Ejército tiene que responder pronto. Por eso yo le pedí que no dejen de lado a los niños que están de testigos, porque presenciaron todo”.

“Las explicaciones ya se están solicitando. Por lo menos ya tenemos el listado de quiénes fueron los que participaron, nos comentaron quienes eran, pero eso aún es parte de la investigación, tiene que seguir ahí adelante en los juicios. Pero se nos dio nombres”, concluyó la madre.