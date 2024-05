Gareca habla sobre su nómina para Copa América: ausencia de Pizarro, el caso Cabral y qué hará si hay “diferencias” en el plantel

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, despejó algunas dudas sobre la nómina que próximamente anunciará para disputar la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Hace unos días, se dio a conocer la prenónima de 55 jugadores que el “Tigre” tiene considerados para armar su lista final con los 23 futbolistas que viajarán al certamen. “Quizás pueda dar la nómina antes de lo que establece Conmebol (12 de junio). Estamos viendo actuaciones y analizando todo para definir la lista”, señaló el técnico de La Roja en diálogo con MegaDeportes.

Del listado de 55 nombres, uno de los principales ausentes es Damián Pizarro, quien está atravesando un buen momento en Colo Colo. El delantero lleva 5 goles en sus últimos cuatro partidos. Al respecto, Gareca explicó: “Queremos ver algunos muchachos que tienen experiencia, que son tenidos en cuenta y que están en la órbita de la selección. En este caso no le tocó a Damián, pero es un chico que estamos viendo permanentemente”.

Uno que sí está en la prenómina es Luciano Cabral, volante de Coquimo Unido. Sin embargo, su situación legal (estuvo preso por ser coautor de un homicidio), le genera problemas para entrar a Estados Unidos. Por lo mismo, el DT de Chile espera que se solucione el caso para poder contar con el mediocampista.

“Lo convocamos porque me gusta como jugador, lo estamos siguiendo. Sé que le negaron la visa en un primer momento, pero la Federación de Fútbol de Chile está viendo ese trámite. Si se le niega la visa, ya estaría descartado, pero si se la aceptan, tendrá posibilidades de poder estar en la Copa América”, aseguró Ricardo Gareca sobre Cabral.

Además, el técnico argentino explicó su forma de proceder en el caso de que los jugadores tengan diferencias dentro del plantel, situación que ha ocurrido años atrás. “Si hay diferencias en algún aspecto con alguno en particular o si no está a gusto en la selección, sí podría descartar. Yo no obligo a nadie”, indicó.

“Es necesario ponerme de acuerdo con los jugadores, que ellos me entiendan a mí y poder ser lo más claro posible para facilitarles toda su estadía en la selección. Son cosas fundamentales”, concluyó.