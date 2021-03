Catalina Parot: “Tenemos que separar las movilizaciones de la delincuencia pura y dura que está ocurriendo todos los viernes en Plaza Italia”

El pasado enero, Catalina Parot dejó la presidencia del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para ser la carta de Chile Vamos para gobernadora de la Región Metropolitana y competir en los comicios del próximo 11 de abril.

“Cuando me plantearon la posibilidad de ser candidata a la gobernación, yo pedí unanimidad por parte de Chile Vamos. Antes de eso, no estaba en mi órbita ser gobernadora”, aseguró la exministra a Ciudadano ADN.

Y agregó que “cuando me llamaron en representación de todos los partidos de la coalición, me dijeron que yo era la candidata que concitaba a la unidad, entonces fue un factor que me decidió a tomar este desafío”.

Tomas de terreno

Parot también se refirió a la toma en Renca, donde más de 200 familias llegaron con carpas a habitar uno de los cerros de la comuna. “Hay dramas humanos detrás de estas tomas que tenemos que resolver”, dijo a Ciudadano ADN.

En ese sentido, la abogada apuntó a que “el Serviu es extremadamente lento y debe estar bajo las definiciones del gobierno regional, a fin de poder implementar de manera más rápida proyectos habitacionales integrados o programas de arrendamientos subsidiados”.

Además, sostuvo que “existen muchos terrenos, hay más de mil hectáreas en la Región Metropolitana que podrían disponerse para resolver el problema del déficit habitacional. Aquí ha faltado sentido de urgencia como Estado, no como gobierno“.

Las manifestaciones en Plaza Baquedano

Consultada respecto a su punto de vista frente a los intentos de derribar la estatua del general Manuel Baquedano, Parot fue enfática en señalar que “tenemos que recuperar esa plaza para la ciudadanía, y de ahí, sacar a las personas“.

“En el fondo, lo que está pasando, y que aquí se repite, es la llegada de un cúmulo de personas, algunos interesados en que el proceso constituyente no resulte, otros anarquistas, y otros que simplemente son delincuentes, que van allá a tratar de influir, a través del miedo, en la ciudadanía, no sé con qué finalidad, de destruir y sembrar terror”, expresó.

Asimismo, propuso un “gran proyecto” para la Plaza Baquedano, que “esperamos presentar en las próximas semanas, y plebiscitar ante la ciudadanía”.

“Los sectores democráticos y los mismos sectores que se movilizaron, tenemos que separar las movilizaciones de la delincuencia pura y dura que está ocurriendo todos los viernes en Plaza Italia“, sostuvo.