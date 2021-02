Mario Desbordes sobre el 18-O: “Yo creo que hay gente en mi sector que todavía no calibra lo que pasó”

En conversación con La Tercera, el exministro de Defensa, Mario Desbordes, criticó a la derecha chilena, asegurando que muchos de su sector no logran entender que Chile cambió.

En esa línea, el parlamentario sostuvo que los chilenos y chilenas ya no están disponibles para medidas parches ni “cuestiones cosméticas”.

Desbordes también aseveró que parte de su partido político no respalda su candidatura a la presidencia, pero que es algo común en su sector.

“Es la historia de RN. Le pasó a Piñera en 2005. Lo mismo pasó en 2013. Pero es la historia de RN, la mayoría del partido me apoya, la mayoría de los alcaldes, concejales, cores, diputados, senadores. Y con eso es suficiente. No me voy a complicar por eso”, dijo al respecto.

Más adelante en la entrevista, el expresidente de RN se refirió a las posibles sanciones para los militantes de su partido que apoyen a otros candidatos, indicando que “uno sabe que estar en un partido político tiene cierto compromiso y si soy colocolino no me voy a ir a instalar a la barra de la U. de Chile. Sería una incoherencia“.

“Pero en lo personal no me voy a pelear con nadie: el que quiere apoyar a otro candidato, tendrá que explicar por qué lo hace”, manifestó.

Respecto a las diferencias que existen entre los candidatos, Mario Desbordes comentó que “hay gente que se incomodó por lo que se vivió en octubre de 2019 y yo creo que hay gente en mi sector que todavía no calibra lo que pasó”.

“Todavía hay gente en mi sector que tiene una venda en los ojos y que no quiere reconocer que este país de verdad cambió o exige que cambiemos en muchas cosas y no está disponible para cuestiones cosméticas”, cerró.