Jaime Mañalich y efectividad de la cuarentena: “No tiene ningún beneficio sanitario”

Tras una semana marcada por la vacunación y el proceso a migrantes, el exministro de Salud Jaime Mañalich, quien reprobó la forma en que se abordó el tema desde Cancillería a través de redes sociales, expresó en medio de sus vacaciones su visión frente al actual momento de la pandemia, el proceso de inoculación y el manejo de las autoridades.

“No hay espacios para opiniones, la ley a través de un decreto supremo dice que los migrantes, aunque no tengan una condición legalizada, tienen derecho a salud como lo tiene un beneficiario de Fonasa A”, explicó al diario La Tercera, dando cuenta, más adelante, que “Chile es un país de migrantes, y el que se quiso venir de Venezuela es porque estaba perseguido. Las migraciones son una fuerza incontrarrestable, se pueden hacer algunos esfuerzos, pero en realidad las migraciones humanas durante las crisis -como la que tenemos en Venezuela o en otros países- son una fuerza tremenda y la gente no viene porque sean malas personas, vienen al país porque o si no se van a morir”.

Frente a la consulta sobre qué haría si aún fuese parte del gobierno, fue enfático en señalar que la fase de confinamiento absoluto “es algo que ya no sirve” ya que es “una medida de coerción y de pérdida de derechos de las personas de una magnitud que no puede seguir durando y tiene muchos efectos adversos”.

Mañalich argumentó que la restricción de actividades es contraproducente. “No tiene ningún beneficio sanitario. El confinamiento es algo de lo cual hay que alejarse rápidamente”, explicó, indicando que sí está de acuerdo con el toque de queda.”corresponde, como ya se hizo, prorrogar la alerta sanitaria de principios de febrero del año pasado. También corresponde renovar el estado de excepción constitucional”, haciendo alusión a lo ocurrido en Europa, donde este tipo de medidas se han usado más que las cuarentenas.

Proceso de vacunación: “Detrás de esto hay una verdadera epopeya”

Para Mañalich, quien aseguró que se vacunará con Sinovac “por mi edad, cuando me toque”, lo que ha ocurrido con la campaña masiva de inoculación “es un motivo de alegría” que “refleja la calidad del sistema de salud chileno. Estar poniendo 200 mil dosis de vacunas en un día no ocurre por milagro. Significa miles de personas trabajando, más de mil lugares para vacunar, la cadena de frío, la logística, Cenabast, o sea, detrás de esto hay una verdadera epopeya. En ese sentido, habla muy bien de nuestro país, al punto que otros países lo reconocen”, destacó.

Además, espera que se tenga “mucha prudencia en no tener un exceso de confianza”, ya que, apostó, el virus seguirá circulando hasta mediados de 2022. “Lo peor que podría pasar es que la gente dijera: ‘Ya, tenemos la vacuna, estamos listos’. Por lo demás, hay que recordar que la persona que se vacuna necesita dos dosis, al menos con Pfizer y Sinovac. Pensar que vamos a tener una inmunidad de rebaño en marzo no va a ocurrir”.

En cuanto a la proyección tras la vacunación, el escenario más probable según Mañalich sería repetir el proceso año a año, “salvo que ocurra que, efectivamente, este virus pase a ser uno más de los coronavirus que andan dando vueltas por todas partes”. Al respecto, y frente a la pregunta recordando antiguas declaraciones, expresó que efectivamente “yo creo que el virus ya está buena persona… Los virus para sobrevivir tienen que hacerse más contagiosos y menos letales y eso es lo que va a pasar con este virus. En el Reino Unido, con la nueva variante, aún no se sabe cómo varió la letalidad, porque a ellos les topó con una situación de saturación hospitalaria. La información oficial, hasta ahora de la OMS, es que esta cepa parece ser más contagiosa, pero menos letal”, indicó.

En la misma línea, habló sobre las gestiones que hizo La Moneda para asegurar dosis con los laboratorios que trabajaban en una solución frente a la enfermedad. “El Presidente fue muy enfático en esto de comprar en verde en varios laboratorios, no poner todos los huevos en una sola canasta. Yo, particularmente, siempre tuve mucho entusiasmo por la vacuna de Sinovac, porque ellos usan una plataforma conocida”, sostuvo.

Autorización del Avifavir: “Lo que hizo el ISP autorizando este medicamento es un error”

El extitular de salud afirmó que fue un error que el Instituto de Salud Pública, ISP, haya autorizado el uso experimental del medicamento Avifavir, promovido por la municipalidad de Recoleta. “Hay gente que dice que ‘entre no hacer nada, mejor hacer algo’ y eso es un profundo error, porque ese ‘hacer algo’ puede significar un grave riesgo para la salud”, detalló, dando como referencia la suspensión del uso de plasma y precisando posteriormente que “lo que hizo el ISP autorizando este medicamento es un error, porque introduce un medicamento que se sabe que no tiene las pruebas para demostrar utilidad y que tiene claros efectos adversos”.