Alcalde Jadue por críticas al uso de medicamento ruso para el coronavirus en Recoleta: “No da ni siquiera para un mal chiste”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salió al paso de las críticas que ha recibido luego de anunciar que en su comuna se usará el medicamento ruso para tratar el coronavirus Covid-19, Avifavir, asegurando que los dichos de rechazo a su decisión no dan “ni para un mal chiste”.

En conversación con ADN, el líder comunal señaló que “la derecha se ha mostrado de cuerpo entero, critican todo lo que hay que criticar y lo que no hay que criticar, ayer anunciaron sumario sanitario por esto, están anunciando un sumario sanitario por algo que esta aprobado por el ISP, me parece que no tiene ni siquiera ni un solo fundamento, no da ni siquiera para un mal chiste, yo creo que están muy preocupados, parece que están asustados”.

Las críticas al uso del fármaco apuntan principalmente a que si bien ha sido aprobado por organismos sanitarios, éste sería solo para uso experimental y no masivo, voces a las que se han sumado expertos como el Colegio Médico.

“Me llama la atención que instituciones y personas que no tienen atribuciones para definir los medicamentos que se permite su circulación en Chile estén opinando desde sus trincheras. Afortunadamente el ISP es el único que puede dar la aprobación, hay algunos que están por esperar la certeza científica que puede demorar dos años más mientras la gente se muere, afortunadamente la bancada de la UDI no es la que aprueba los medicamentos que circulan en Chile”, puntualizó el alcalde.