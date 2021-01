Mario Desbordes por disidencia de RN tras nominación como candidato presidencial: “Esto ya ha pasado antes”

El exministro de Defensa y expresidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, le quitó dramatismo a la existencia de un grupo de parlamentarios y miembros de su partido que se han mostrado disidentes y contrarios a apoyar su candidatura presidencial, la que fue confirmada con un 75% de los votos en el consejo general de la colectividad este sábado.

Al respecto, Desbordes indicó que “esto ya ha pasado antes, va a seguir pasando, pero la gran mayoría del militante, del simpatizante, del adherente de RN nos va a apoyar“.

A esto agregó que “la gran mayoría de las personas que no me apoyaban, que son una minoría del partido, pero hay que respetarla, se va a cuadrar ahora, hay un sector que no lo va a hacer y no lo va a hacer nunca”.

Hace varias semanas RN pasa por una crisis donde hay un sector que ha criticado abiertamente la conducción del partido, lo que se agravó luego que el senador Francisco Chahuán bajara su candidatura como posible abanderado de la colectividad para postular a La Moneda y congelara su militancia.

“Esto es como un remake del 2005, al Presidente Piñera se le criticó hasta el último minuto en la primera vuelta”, puntualizó con tranquilidad Desbordes, el ahora candidato único de RN.