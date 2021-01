Ministro Bellolio y dichos de subsecretaria Martorell por fiestas clandestinas: “Cuando uno ve esta actitud indolente da un poquito de rabia”

“Cuando uno ve estas actitudes indolentes, da un poquito de rabia“, con estas palabras el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó en ADN Hoy los dichos de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, que este lunes respondió molesta que “si hay algún muerto, ya saben a quién irle a preguntar“, al ser consultada sobre las fiestas clandestinas en medio de la pandemia del coronavirus Covid-19, y en particular en la registrada en Cachagua durante el fin de semana de Año Nuevo.

En particular sobre esto, Bellolio indicó que “la subsecretaria Martorell está apuntando a que las conductas individuales tienen consecuencias para uno mismo y otros, eso tiene la actitud indolente e irresponsable de aquellos jóvenes de elite realizando una fiesta en Cachagua, y eso es aplicable para todos“.

A esto agregó que “esto no es un juego, cuando uno ve esta actitud indolente da un poquito de rabia, porque algunos han cumplido estrictamente las reglas, y es que los actos tienen consecuencias (…) Por más que aumentemos la fiscalización, si la ciudadanía no adhiere y lo toma como propio, es imposible. Porque hay millones de hogares en todo Chile, no se puede poner a alguien a controlar en cada uno de los hogares“.

Operativo en Temucuicui

En tanto, al ser consultado sobre el operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) realizado en Temucuicui que dejó a un funcionario de la policía civil fallecido y que fue controversial porque se produjo el mismo día en que el tribunal de Angol entregó el veredicto por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, el ministro reiteró que el gobierno no tenía conocimiento de la fecha en que se haría el allanamiento.

“Sobre el juicio por el asesinato de Camilo Catrillanca, nos parece que está bien que se vayan cerrando procesos para que no queden en la impunidad. El operativo es algo que se venía preparando hace mucho tiempo (…) La parte estratégica es algo que le corresponde a las mismas policías“, aseguró.