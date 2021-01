Diputado Pablo Vidal: “La dispersión de la oposición podría terminar beneficiando a la derecha”

El diputado independiente Pablo Vidal llamó a la oposición a la unidad, a falta de tres días para que concluya la inscripción de candidaturas a la Convención Constitucional, en medio del acuerdo entre Chile Vamos y el Partido Republicano por presentarse en una sola lista.

Un grupo de 49 diputados firmaron una carta dirigida a los partidos de centroizquierda, en la que llamaron a acordar una lista unitaria.

“Desde la oposición sólo observamos excusas para no concurrir en una lista de unidad. Es realmente lamentable y preocupante esta situación y en las pocas horas que nos quedan el llamado es a reaccionar a tiempo porque si no la resaca política que tendremos que vivir el día 12 de abril será muy dura“, sostuvo el ex Revolución Democrática.

Además, advirtió que si no se cumple esta premisa “frustraremos las expectativas de cambio que buena parte del pueblo de Chile tiene y que probablemente ratificará con sus votos, pero que por culpa de la dispersión de la oposición podría terminar beneficiando a la derecha“.

Las votaciones se llevarán a cabo este 11 de abril y mientras el oficialismo ya cuenta con una propuesta que va tomando forma y por la que incluso se hicieron cambios ministeriales, la oposición todavía no logra mostrar señales de unidad.